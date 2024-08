Olympijské hry v Paříži jsou minulostí. Pro několik mladých talentovaných sportovců z Břeclavska však zůstanou nezapomenutelným zážitkem. Šestice nadějných talentů totiž vyrazila přímo do dějiště olympiády, aby mohla zblízka sledovat sportovní dění. Každý z nich přitom reprezentoval jednu z olympijských hodnot. Tento sportovní exkurz byl součástí projektu FAIR PLAY, který zaštiťuje břeclavská společnost Fosfa.

Smyslem projektu je upření pozornosti k původním olympijským hodnotám. „Je třeba se vrátit k původním hodnotám, jež byly historicky spojovány se sportem a s olympijským hnutím, zároveň jsou ale klíčové i pro ostatní oblasti lidského konání. Tedy k hodnotám, jako jsou respekt, úcta, disciplína či důvěra, zároveň také výjimečnost a přátelství. A samozřejmě fair play. Chceme tím zároveň inspirovat i ostatní – děti i rodiče. Proto sloganem tohoto projektu je výzva: Na hřišti i mimo něj, pojď do toho fair play,“ uvedl Ivan Baťka, generální ředitel společnosti Fosfa, v tiskové zprávě.

„Co mě nejvíce zaujalo? To se nedá popsat v jedné větě. Ta atmosféra na olympijském stadionu je neuvěřitelná, úplně vás vtáhne do děje."

Samotný výlet pro účastníky započal v sobotu 3. srpna, kdy odletěli do francouzské metropole. Ještě ten den zhlédli závody v atletice na šestém největším evropském stadionu, Stade de France. Jakub Šlichta, představitel hodnoty respekt, si pochvaloval elektrizující atmosféru: „Co mě nejvíce zaujalo? To se nedá popsat v jedné větě. Ta atmosféra na olympijském stadionu je neuvěřitelná, úplně vás vtáhne do děje. A neuvěřitelný respekt pro sportovce, kteří se dokážou udržet v klidu před touto masou lidí.“

V neděli byl hlavním lákadlem královský sport, tenis na věhlasném Roland Garros. Mládežníci si nemohli přát lepšího zápasu, neboť měli možnost sledovat zlatý hřeb mužské dvouhry, finále mezi Španělem Carlosem Alcarazem a Srbem Novakem Djokovičem. „Ten souboj byl suprový, do poslední chvíle vyrovnaný. Atmosféra nás doslova pohltila. Hlavně nás překvapilo, že byla úplně jiná než na atletice. V ní to vřelo, hlasitě se fandilo, skandovalo se. Tenisu ale vládlo absolutní ticho. Disciplína fanoušků mě fakt dostala,“ žasl Richard Březovič s hodnotou disciplína.

Kromě sportu byl vyhrazený čas i na památky, kterých je v Paříži opravdu mnoho. Nicolase Malegu, reprezentujícího hodnotu úcta, nejvíce zaujal Vítězný oblouk: „Bylo skvělé, že jsme se dostali i na jeho horní část, takže jsme měli impozantní vyhlídku na Paříž a Eiffelovku. To bylo vážně super a ve mně to vzbudilo neskonalou úctu k tomuto významnému městu a tomu, co v něm právě teď probíhá.“ Veronika Vašíčková, pod hlavičkou důvěry, vypíchla monumentální Eiffelovu věž: „Pohled na rozsvícenou blikající Eiffelovku s olympijskými kruhy byl úžasný.“

„Procházka vesnicí byla super, nejvíc mě zaujalo, že ve vesnici padá rivalita. Při utkáních to vypadá na nesmiřitelné soupeře, ale tady jsou sportovci na jednom prostoru a v kamarádské atmosféře.“

V pondělí břeclavská výprava navštívila olympijskou vesnici, kde mohli na vlastní kůži načerpat atmosféru sportovního zátiší tam, kam se obvykle veřejnost nedostane. „Procházka vesnicí byla super, nejvíc mě zaujalo, že ve vesnici padá rivalita. Při utkáních to vypadá na nesmiřitelné soupeře, ale tady jsou sportovci na jednom prostoru a v kamarádské atmosféře,“ podělil se o dojmy Matyáš Černý, hájící hodnotu přátelství. Ve vesnici měli možnost potkat vrcholové české sportovce, jmenovitě například bronzovou oštěpařku Nikolu Ogrodníkovou, plážového volejbalistu Ondřeje Perušiče nebo pětibojaře Davida Svobodu a další.

Pomyslnou tečkou byla návštěva Českého domu, kde nečekaně uviděli spot České televize o sobě samých. Dále exkluzivně nahlédli do zázemí pro sportovce, kde se čeští reprezentanti potkávají se svými příbuznými a kde mohou slavit svoje úspěchy. Tam se také setkali s olympijskou hvězdou a dvojnásobným olympijským šampionem v judu, Lukášem Krpálkem.

Pondělní večer už byl ve znamení návratu, tudíž nezbývalo nic jiné než se přesunout zpět na letiště a vyrazit s nově nabytými zážitky zpátky domů. Eliška Kopřivová, reprezentantka hodnoty výjimečnost, vystihla smysl výletu slovy: „Jsem moc ráda, že jsem tento výlet absolvovala, ukázal mi pravé olympijské hodnoty.“

Jak uvedl Jiří Čermák, poradce generálního ředitele pro marketing, projekt FAIR PLAY touto exkurzí rozhodně nekončí. „Fair Play není jen jednorázová aktivita, ale dlouhodobý projekt, který bude dále pokračovat a rozvíjet se. Hodnoty jako respekt, úcta, disciplína, důvěra, výjimečnost a přátelství přece neplatí jen ve sportu, ale zejména jsou to hodnoty pro život,“ uzavřel tiskovou zprávu Čermák.