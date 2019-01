Břeclav – Město na Dyji, Město moravského jihu, Město lužních lesů, Město jihu nebo Vstupní brána Lednicko-valtického areálu. Těchto pět sloganů se dostalo do užšího výběru, ze kterého chce radnice vybrat ten, který by nejlépe vystihoval Břeclav a spojit jej i s novým logem.

Radnice v Břeclavi - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Mahovský

„Logo Břeclav dosud nemá. Přitom je velmi důležité jako značka pro rozvoj cestovního ruchu. Podle mého názoru slogan Vstupní brána Lednicko-valtického areálu nevystihuje jedinečnost našeho města,“ uvedl důvod břeclavský místostarosta Luboš Krátký.

Město na Dyji vyjadřuje jedinečnost v regionu jižní Moravy. Takovýchto měst je ale více. Město moravského jihu nebo Město jihu láká do Břeclavi na témata, která jsou s jihem spojovaná – slunce, víno, folklor a pohodu. „Město lužních lesů zdůrazňuje, že jej lesy obklopují a zasahují až do centra,“ dodal Krátký.

Lidé navíc mohou hlasovat na internetových stránkách města hned o tom, který slogan se jim zdá nejlepší. A to až do konce roku. Výběr však podle místostarosty nemusí být konečný. Pokud někdo přijde s jiným sloganem, který by radnici zaujal.

ELIŠKA WINDOVÁ