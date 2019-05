Garantem uměleckého salonu je dnes sedmnáctičlenné Sdružení Břeclavských výtvarníků, z nichž jeden, malíř a gajdoš, Jiří Holásek žije trvale v zahraničí. V řadách sdružení se setkávají výtvarníci, malíři, sochaři, ale také fotografové a šperkaři, kteří povětšinou tvoří na Břeclavsku

„S pořádáním salonů jsme začínali před osmi lety, toto je šestý salon, jelikož jsme měli dvouletou pauzu. První ročník, byl věnovaný jenom filmovému a fotografickému umění. Tenkrát jsme se sešli jen v hranicích okresu Břeclav a kraje. Ve druhém ročníku už začal mít salon mezinárodní přesah, a ten držíme dodnes,“ představuje historii salonu tajemnice Martina Sanollová.

Na salonu povětšinou umělci představují svou aktuální tvorbu. „Pro salon jsem vytvořil nové skuptury s názvem rozhovory v trávě. Vždy dělávám cyklus věcí, tento se jmenuje rozhovory v trávě. Jedním z dílů je například socha s názvem koupání. Mám mladou rodinu, tak se v poslední době hodně zabývám vztahy mezi lidmi a potom z toho dělám plastiky,“ popisuje své vystavené díla předseda sdružení Ivan Hodonský.

Okouzlení z vystavených děl a to zejména fotografií neskrýval ani nestor místní fotografické scény Karel Čepera. „Je to krásné, za tu chvíli co jsem tady viděl jsem řadu zajímavých děl. Nejzajímavější jsou pro mě černobílé snímky Marie Němcové, to je moje krevní skupina a je to krása. A protože dnes už jdou udělat kvalitní černobílé fotky i z digitálu, tak je to paráda.“

DAVID KORDA