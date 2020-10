Autorem studie, kterou vytáhli Břeclavští doslova ze skříně v kanceláři, je brněnské Next Studio. Projekt se zabývá zvelebením a zatraktivněním prostranství pěší zóny od nádraží až po most přes řeku Dyji. Soustředí se ale i na problematiku sucha a reaguje na klimatické změny. „Projekt jsem našel náhodou v jedné ze skříní v kanceláři. A přišlo mi líto se jím nezabývat,“ uvedl břeclavský místostarosta Jakub Matuška.

Studii ve spolupráci s architektem zaktualizovali a rozšířili. „Jde skutečně o rozsáhlý projekt obnovy veřejného prostoru ve městě, který postupně představujeme i Břeclavanům. Kromě nábřeží je součástí revitalizace například i méně vzhledná stará pěší zóna, takzvaný Břeclavský bulvár, která by mohla sloužit prodejním food truckům s jídlem, prodejcům ke krátkodobým pronájmům se stylovými či tematicky zaměřenými produkty například k Vánocům, Dušičkám a podobně,“ nastínila mluvčí radnice Jana Pelcová.

Opoziční zastupitel Filip Šálek nápad na revitalizaci centra města vítá. „Vadí mi ale, že nikdo neřeší parkoviště a zeleň, která zde citelně chybí. Dle mého by měl být prostor zcela skrytý pod stromy. Uvítal bych také, kdyby se začalo řešit i nevzhledné prostranství před obchodním domem Břeclove,“ vyjmenoval.

V nejbližších letech pak dojde podle Matušky k obnově Nábřeží Komenského. Zde studie počítá s využitím a obnovou současných betonových schodů u hotelu Imos, s rozšířením místa ke stání u silnice a doplněním schodů o případné dřevěné plovoucí molo. „Povodí Moravy se chystá zde vybudovat protipovodňovou zídku a dojde i k opravě kanalizace. Věřím, že bychom to mohli spojit,“ nechal se slyšet místostarosta.

Rozpory pak vzbuzuje úprava náměstí T.G. Masaryka. Zvažuje se dokonce, zda silnici u kostela pro auta úplně neuzavřít, a nevytvořit tak v okolí kina Koruna skutečné náměstí zcela bez provozu. „Jde o úvahy, které jsou zatím pouze součástí studie. Tato část by na řadu přišla až jako jedna z posledních. Vyžádala by si značné investice a kromě toho je třeba prodiskutovat, zda by taková změna byla z dopravního hlediska vůbec možná,“ poznamenal Matuška.

Právě diskuze je podle Šálka tím, co město podcenilo. „Rozhodně jsem pro, aby město tímto způsobem vzkvétalo. Rád jsem i za náplavku. Je jen škoda, že se podobný projekt nerealizoval už dříve. Řeka má v Břeclavi obrovský potenciál, je její páteří. Přitom je nyní od města prakticky zcela odříznutá. Jsme rádi, že se nakonec do studie dostala, ostatně jsme to i připomínkovali. Jen mě mrzí, že se to dosud nedostalo přímo k lidem, že to s nimi vedení města neřešilo, přece jen jde o veřejný prostor. Argument, že jde teprve o první nákres, není akceptovatelný. I o tom je třeba hovořit,“ sdělil Šálek.

Jak zdůraznil, v první řadě má být vedená diskuze ohledně možné změny na náměstí T.G. Masaryka. „Hovořil jsme jak s policisty, tak se strážníky a vím, že k žádné schůzce ze strany města s nimi nedošlo. Přece nemůže být problém zeptat se na jejich názor? Zpracovaná studie vypadá pěkně, ale jak by to mohlo fungovat reálně? Celkově mi vadí, že vedení města řadu svých kroků nekonzultuje s odborníky a s těmi, kteří se danou problematikou zabývají,“ reagoval zastupitel.