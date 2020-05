Břeclavský kulturní dům je prodaný. Jeho novým majitelem je Bohumil Vavříček mladší z Letovic. Informaci potvrdil starosta města Svatopluk Pěček. „Ve středu jsme měli zastupitelstvo, kde nám jeden ze zastupitelů, shodou okolností jeden z dosavadních spolumajitelů domu, oficiálně oznámil, že kulturák v centru je prodaný,“ řekl Pěček.

Břeclavský dům kultury Delta hostil čtrnáctý ročník akce pro malé i velké rybáře Capr Show Moravia. | Foto: Deník / Iva Haghofer

Že není kulturní dům Delta ve vlastnictví města, starosta nelituje. „Jsme rádi, že to dopadlo, jak to dopadlo. Kulturák už třicet let chátral. Jako město jsme na podzim dostali opětovnou nabídku na jeho koupi, zvažovali jsme ji, nicméně také jsme ji odmítli s tím, že nemáme zájem a peníze. Ale také jsme jedním dechem dodali, že jsme ochotní jednat o spolupráci s novým majitelem. Již s ním máme naplánovanou schůzku a rádi mu budeme nápomocní,“ přiblížil starosta.