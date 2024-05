Ve středu 1. května začíná pravidelná sezona nostalgických jízd na trati z Břeclavi do Lednice. Milovníci železnice se mohou těšit na oblíbený motorový vláček Hurvínek, který České dráhy vypraví každou sobotu, neděli a ve státní svátky od května až do konce září. Ve dvou termínech pak motoráček nahradí historická souprava s parní lokomotivou Skaličák.

Začíná pravidelná sezóna nostalgických jízd na trati z Břeclavi do Lednice. | Foto: České dráhy

Hurvínek, historický motoráček z 50. let minutého století, bude letos jezdit o jarních a letních víkendech a svátcích od 1. května do 29. září. Při příležitosti akce Expresem do Lednice vystřídá motoráček ve dvou termínech, o sobotách 18. května a 7. září, na trati parní lokomotiva Skaličák, která potáhne historické vozy Rybáky a historický restaurační vůz.

České dráhy vypraví vždy čtyři vlaky z Břeclavi do Lednice a zpět. První parní vlak, který pojede 18. května, bude mimořádně vyjíždět z brněnského hlavního nádraží.

Vedle zážitku z jízdy historickým vlakem čeká na návštěvníky spousta dalších atrakcí. Navštívit mohou např. Lednicko-valtický areál, lednická muzea, lázně nebo řemeslný pivovar.

Motorový vůz Hurvínek je poválečný motorový vůz pro lokálky, který získal svou přezdívku zřejmě podle dřevěného interiéru, ovládání pomocí lanek nebo velkých návěstních světel. V letech 1948 až 1956 bylo vyrobeno 549 kusů těchto vozů. V provozu byly velmi oblíbené pro svou jednoduchost a spolehlivost, využívány byly ještě začátkem 90. let. Mnoho strojů se dochovalo na vlečkách jako posunovací lokomotivy, jiné byly přestavěny na prohlídkové vozy trakčního vedení.

Parní lokomotivy Skaličák byla určené pro místní dráhy. Celá série byla vyrobena v roce 1948 jako pokračování nejmodernější verze jejich předchůdkyň. Na rovině utáhly vlak těžký 1 500 tun rychlostí 41 kilometrů v hodině. Jezdily na Moravě i na Slovensku a závěr provozu prožily na bývalé Moravské západní dráze. Odtud pochází jejich krajová přezdívka Skaličák, podle deponie, tedy místa k uložení materiálu, ve Skalici nad Svitavou. Poslední byly zrušeny v roce 1980.