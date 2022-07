V okolí Břeclavi podle radnice nenacházejí volné kapacity na zpracování biologického odpadu v takovém rozsahu, které město potřebuje. ,,Problematickým je u kompostáren vždy odběr kompostu. Nám se podařilo smluvně zajistit odběr s ekologicky hospodařícími firmami v okolí. Bioodpad tak půjde na pole v okolí Břeclavi namísto umělých hnojiv. Kompost nabídneme také obyvatelům,“ zmínil Matuška.

Část produkce z kompostárny využijí také městské technické služby při výsadbách, což přinese podle Matušky další ušetřené náklady.

Přístup představitelů města vítá například Hana Pfefferová, která v Břeclavi navštěvuje své rodiče. Sama bydlí v Brně. ,,Doma už jsme si taky zvykli dávat zvlášť bio. Mně už se líbil i motivační systém třídění, co měli v Břeclavi vymyšlený předtím. Přesně už nevím, jak to fungovalo, ale souviselo to s placením za popelnice dle toho, jak dobře člověk třídí,“ uvedla Pfefferová. Do třídění bioodpadu je zapálená i její matka.

Břeclavští se dlouhodobě soustřeďují na biologicky rozložitelné odpady. Od jara 2022 zavedli svoz bioodpadu od rodinných domů a rozdali obyvatelům biopopelnice a kompostéry. Nyní tedy bude svoz směřovat do městské kompostárny.

Do roku 2021 fungoval v Břeclavi motivační systém třídění odpadů. Lidé, kteří adresně třídili plast a papír, získávali slevu z ročního poplatku za odpad. Systém kritizovala opozice, označila jej za nehospodárný. Nakonec od něj ustoupila i koalice. Krok vysvětlila malým zájmem obyvatel.