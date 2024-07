Posledních pár dní ve funkci ředitele břeclavské knihovny má před sebou Marek Uhlíř. Po šestnácti letech se rozhodl pro kariérní změnu a ke konci července ředitelskou kancelář opouští. „Myslím, že v knihovně už jsem splnil to, co jsem si předsevzal. A dospěl jsem do bodu, kdy už potřebuji nějaké další výzvy,“ vysvětlil.

Knihovna za jeho funkce naskočila na vlnu nových technologií, ať už jde o virtuální realitu, 3D tiskárny nebo moderní roboty pro podporu výuky. Pustila se do podpory folklorních tradic a na svět přivedla i konferenci Živý foklor.

„Stoupající přízeň získává náš literární festival BookPark. Díky němu se mohou obyvatelé Břeclavi setkávat se soudobými špičkovými spisovateli a novináři, i díky němu máme v Břeclavi Poesiomat oživující veřejný prostor v parkut,“ uvedl končící ředitel jeden z počinů břeclavské knihovny, kterých se podařilo dosáhnout i v limitovaných prostorách současné budovy.

Uhlíř doufá že instituce se dočká nového důstojného zázemí, tak jak je plánováno po rekonstrukci bývalé tržnice v areálu cukrovaru. Břeclavský deník psal o nové plánované knihovně ZDE.

Vedením knihovny je dočasně pověřen dosavadní zástupce ředitele Jaroslav Čech. Nový ředitel vzejde z výběrového řízení, které město vypíše příští týden. Přihlásit se do něj bude možné do 15. září.