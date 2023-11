Lékaři, kteří se do protestů zapojili , podle svých slov nedělají nic jiného než to, že dodržují zákoník práce. Ten neumožňuje delší směnu než tu, která trvá maximálně dvanáct hodin v kuse.

„V protestu nejde o nic jiného než právě o dodržení zákoníku práce. Není to protest proti našim primářům nebo vedení nemocnice. Jde jen o to, abychom ukázali, že když budeme striktně dodržovat platné zákony České republiky, tak v nemocnicích bude prostor v současném personálním obsazení maximálně na akutní péči. A mnohde, jak jsem zaznamenal, možná ani na tu ne, protože chybí veškerý zdravotnický personál. Péče je všude závislá na desítkách, stovkách a tisících hodin navíc,“ okomentoval za Lékařský odborový klub břeclavské nemocnice anesteziolog Ondřej Míl.

Směnnosti zdravotních sester se protesty nedotknou

V jakém rozsahu k omezení neakutní péče nakonec dojde, nikdo z oslovených předjímat nechce. Ve stejném režimu jako dosud budou od prvního prosince v břeclavské nemocnici pracovat sestry. Jejich směnnosti se protesty nedotknou.

„Sestřičky budou normálně sloužit dvanáctihodinové směny, budou chodit do práce tak, jako doposud, a stále se budou starat o své pacienty. Mění se jen to, že nebude tolik lékařů v práci. Omezená bude plánovaná operativa. Akutní péče se to ale absolutně nedotkne. Stejně tak ani akutních operací. Z části se to tedy dotkne plánované péče. Ale v jakém rozsahu, to ukáže až ostrý provoz,“ nechala se slyšet Veronika Lišková, zdravotní sestra a předsedkyně odborové organizace břeclavské nemocnice.

Už v úterý vyzval hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich přes sociální sítě pacienty, aby s běžnými zdravotními potížemi navštívili nejprve svého praktického lékaře.

„Je to prosba, o kterou mě požádali lékaři: Chtěl bych moc poprosit všechny, kteří budou mít v těchto obtížnějších časech běžné zdravotní problémy - choďte hlavně za praktickými lékaři nebo ambulantními specialisty. Pohotovosti a urgentní příjmy budou mít práce nad hlavu, tak ať to lékařům trochu ulehčíme. Fakt moc díky,“ napsal Grolich.