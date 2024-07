Vlastně všechno. Je to úplně jiná disciplína. Fotím hodně žánrů od krajiny přes reportáže, koncerty až po astrofotografii. A ta je dost jiná. Je technicky náročná, už samotnou technikou, kterou člověk potřebuje. Náročná je i na zkušenosti, které musíte získat, nastudovat si informace na internetu nebo fórech. Pak i samotné zpracování je náročné a dlouhé, jedna fotka může zabrat i několik hodin. Musíte vědět, co dělat, máte speciální software. Dále musíte provést také třeba kalibraci snímků.

Je to soutěž na serveru astro.cz, který provozuje Česká astronomická společnost. Když se v této komunitě pohybujete jako já už dvacet let, tak o ní víte. Ale nejsem ten typ, co by obesílal svoje fotky do soutěží.

Za deset či patnáct let fungování této soutěže jsem do ní poslal něco vlastně úplně poprvé, byť o soutěži vím od jejího vzniku. Poslal jsem dva snímky polární záře, vítězné panorama a pak ještě jeden detailnější pohled. Můj kolega v práci mi řekl, že snímky stojí za to a měl bych to zkusit. A já jsem řekl, že tak jo. Fotografie jsem poslal a pak vyhrál.

A co v případě polární záře? Jak ta je náročná na vyfocení?

Zrovna v jejím případě nepotřebujete žádnou speciální astrofotografickou techniku. Měl jsem stativ, foťák, objektiv. Prostě to, co používám běžně na krajinky. Polární záře byla tak silná, že šla vidět i pouhým okem. Paradoxně i ta v uvozovkách obyčejná fototechnika, byť sám mám fototechniku za desetitisíce korun, zaznamená na fotce polární záři ještě líp, barevněji, než je možné ji spatřit.

Jak to?

Je to dáno vyšší citlivostí. Tím, že expoziční časy jsou v řádu sekund, což lidské oko nedokáže, tak na fotkách záře vynikne ještě více. Aspoň tedy pokud ji pozorujeme z našich zeměpisných šířek jednou za dekádu.

Využíváte nějaké speciální nástroje či aplikace pro předpověď takových jevů?

close info Zdroj: se souhlasem Vlastimila Vojáčka zoom_in Částečné zatmění Měsíce z července 2019 Ano, existují webové stránky Space Weather, které mají vlastní aplikaci. I na webu astro.cz je monitor polární záře, tam je i popsáno, co by měl člověk sledovat, jaké hodnoty pozorovat, aby věděl, že se něco takového bude dít. V dnešní době to tak už mám poměrně jednodušší než jsme to měli před dvaceti, třiceti lety. V meziplanetárním prostoru jsou totiž sondy, které neustále sledují Slunce, měří částice, které k nám z něj letí. Takže jednak víme, co se děje na Slunci, jestli k nám výron koronální hmoty doletí, nebo ne. A pak máme na cestě k Zemi družice, které částice měří, v aplikaci to vidím online.

Několik dní dopředu tak vím, že na nás něco poletí. Třeba z pátku na sobotu. Tehdy jsem věděl, že šance na polární záři je vysoká. A pak už jenom v terénu sleduji aplikaci a vím, že třeba za dvacet minut přiletí nějaká vlna. Na druhou stranu jsou to pořád předpovědi a příroda je občas složitější. Občas vypadají hodnoty výborně a pak z toho nic není. Nebo je třeba zataženo nebo se to stane přes den, ne v noci. Tehdy se sešlo všechno, co jsem potřeboval.

Co tím máte na mysli?

Na jižní Moravě bylo celou noc jasno, například v severních Čechách měli naopak oblačnost. Nesvítil měsíc, respektive teprve zapadal.

Navíc vyšla polární záře na víkend…

Když se děje toto, všechno jde stranou, člověk nespí.

Proč jste se vydal fotografovat polární záři zrovna nad Mikulovem?

Za poslední rok jsem ji naháněl, poprvé jsem ji vyfotil na třeba na Hradištku nebo za Břeclaví. Měl jsem přání, že bych ji chtěl vyfotit nad Pálavou, což se mi povedlo. A protože polární záře byla vidět vlastně celou noc a kompozici nad Pálavou jsem už měl, tak mě napadlo ještě přejet nad Mikulov. To byl takový nápad na místě. Měl jsem představu oblouku polární záře nad Svatým kopečkem, tak jsem si našel toto místo.

close info Zdroj: se souhlasem Vlastimila Vojáčka zoom_in Snímek z Pohanska, rok 2022 Je nějaký konkrétní úkaz, který byste chtěl v budoucnu na fotografii ještě zachytit?

Polární září jsem si vlastně splnil všechno, co jsem měl na svém „bucket listu“. Fotil jsem už zatmění Měsíce, v Americe jsem zažil zatmění Slunce. Poslední úkazem byla právě polární záře. A všechno tohle bych samozřejmě ještě rád viděl znovu, číhám na to.

Ve vašem portfoliu najdeme ale i portréty či krajiny. Je nějaké oblíbené místo, kam chodíte v regionu fotit?

Jednoznačně Pálava. Tam jezdím přes patnáct let, co se zajímám o fotografii vážněji. Pro mě je to místo, kam se vždycky rád vracím. Pak ještě třeba Pohansko, tam jsem z Břeclavi na kole za chvíli.

Máte za sebou několik výstav, můžete v tuto chvíli čtenáře na nějakou pozvat?

Ano, právě je hodovní výstava v Čejči, kde do konce tohoto týdne vystavuji fotky Pálavy. Jinak zatím nic v plánu nemám.