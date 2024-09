Pozor by si měli dát ve čtvrtek a pátek 5. a 6. září řidiči v Břeclavi. V oba dny bude totiž od sedmi hodin ráno do dvanácti hodin platit zákaz parkování na parkovištích u hřiště Na Valtické. Břeclavští zde nezaparkují kvůli rekonstrukce hřiště, na kterém bude probíhat nástřik ploch.

„Hrozí znečištění vozidel. Děkujeme za pochopení,“ uvedli v úterý dopoledne Břeclavští na facebookové stránce města.

Více se o rekonstrukci hřiště Na Valtické dočtete ZDE.

Moderní školní hřiště nahradí dnešní již naprosto nevyhovující sportoviště. Obnova odstartovala na konci dubna letošního roku. „Hřiště Základní školy Valtická bylo v havarijním stav několik let a mám radost z toho, že konečně začíná jeho rekonstrukce“ uvedl v březnu místostarosta Jakub Matuška. Hotovo by mělo být do konce letošního roku.