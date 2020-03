Až do úterý příštího týdne mohou řidiči v Břeclavi zaparkovat zdarma. V souvislosti s omezeným pohybem obyvatel kvůli koronaviru vedení radnice dočasně zrušilo modré, tedy rezidentní parkovací zóny.

Břeclavská radnice zrušila dočasně modré zóny a platby na městských parkovištích. | Foto: město Břeclav

„Mimo provoz budou i parkovací automaty provozované městem a to až do 24. března. Parkoviště provozovaná městem budou do tohoto data k dispozici zdarma,“ uvedli správci radničního webu.