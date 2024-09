Břeclav podpoří z participativního rozpočtu vybudování dětského hřiště u bílého kostela. Tento projekt totiž jako jediný splnil všechny náležitosti přihlášky a získal tak investici 300 tisíc korun. Hřiště bude sloužit dětem od tří do čtrnácti let a nabídne lanové a balanční prvky. Veřejné projednání návrhu se uskuteční 30. září.

„O podporu pro vybudování dětského hřiště u bílého kostela usilovali autoři návrhu už v předchozím ročníku. Tehdy je v konečném hlasování předběhl projekt rozšíření zámecké zahrady. Z toho, že se přihlásili znovu, je zřejmé, jak jim na uskutečnění jejich nápadu záleží. Jsem rád, že jej můžeme podpořit z participativního rozpočtu, který je letos opět o padesát tisíc korun vyšší než v předchozím roce,“ okomentoval projekt místostarosta Petr Vlasák zodpovědný za agendu Zdravého města, kam spadá i participativní rozpočet.

Hřiště letos uspělo jako jediné. Další nápady totiž naplánovali jejich autoři na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města. Právě to další nápady, vzpomínkové lavičky a projekt Čistá Dyje, z letošního ročníku vyloučilo.

Vítězné dětské hřiště má vzniknout na ulici Žerotínova. „Věřím, že bude přínosem nejen pro rodiče dětí, které bydlí v okolí, ale také pro nedalekou Mateřskou školu Břetislavova,“ dodal místostarosta.

Hřiště bude pro děti od tří do čtrnácti let. Najít by na něm měly malí návštěvníci lanové a balanční prvky, nové využití zde najdou i herní prvky, které donedávna sloužily na Pastvisku. Vzrostlé stromy zase poskytnou potřebný stín za slunných dnů.

Nápady k budoucí podobě hřiště mohou lidé probrat s autory návrhu v pondělí 30. září v pět hodin večer přímo na místě, kde má vyrůst. Veřejné projednání nahradí tradiční hlasování, které v předchozích letech rozhodlo o konečném vítězi participativního rozpočtování.