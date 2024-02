„S Petrem jsem se potkal v Mikulově . Skamarádili jsme se a rozhodli se, že půjdeme kus životní etapy spolu. Petr přišel s tím, že je tenhle prostor Na Valtické prázdný. A že je jako stvořený nejen pro restauraci, ale i kulturní akce. No a tak jsme do toho od února skočili,“ usmívá se herec, kterého lidé můžou znát třeba jako Borise z filmu Cirkus Maximum, nebo také jako Josefa Macka ze seriálu Duch.

Hlavní vizí podniku jsou kvalitní služby a skvělá hudba. „Záleží nám na tom, aby bylo vše včetně kuchyně, baru i obsluhy perfektní. Tohle je základ a spíše Petrova parketa. Přistupujeme k tomu zodpovědně, a zatím se ukazuje, že se nám to vyplácí. Lidé restauraci chválí a vracejí se k nám. Nadstavbou pak je, že se pohybuji mezi osobnostmi z uměleckého světa, proto je sem chci zvát na koncerty či představení,“ představuje myšlenku nového podnikání Batěk.

První akce už mají ostatně provozovatelé podniku za sebou. O uplynulém víkendu v Břeclavi zazpívala například Marcela Březinová. V dohledu jsou další vystoupení.

„K Mezinárodnímu dni žen přijede Václav Upír Krejčí, bude tady vystupovat třeba i Martin France, který roky zpíval s Ivetou Bartošovou,“ láká herec a muzikant Batěk.

S prvním červnem pak zahájí svůj provoz letní scéna na terase za restaurací. „Přibude tady taková menší stage. Letní scénu bude otevírat koncert kapely The End of Colours, kterou mám se svým bratrem Pavlem. Jde vlastně o The Doors revival,“ zve dopředu Petr Batěk.

Po celé léto budou akce na terase

Akce se na terase budou konat po celé léto. „Pochopitelně s ohledem na obyvatele přilehlého sídliště. Nechceme je nijak rušit, hlasitější koncerty proto budou bývat odpoledne nebo navečer. Chceme pořád zábavy nejen pro dospělé ale i pro děti. Je to taková moje radost,“ přibližuje s úsměvem Batěk.

GRILL & MUSIC Břeclav má být centrem, ve kterém se budou potkávat lidé v klidu, míru a pohodě. „Věřím, že si nás najdou a budou našeho projektu účastni. Bez lidí to totiž dělat nejde,“ je si vědomý umělec.

Přestože s rodinou žije v Praze, na jihu Moravy a v Břeclavi je téměř jako doma. „Jsem tady opravdu často. Břeclaví jsem projížděl pravidelně, když jsem ještě bydlel v Mikulově. Zatím je mi sympatická, hlavně její okolí. Láká k procházkám a výletům,“ pochvaluje si město Batěk.