Původně měl Macinka z hudební branže namířeno na úřad vlády do týmu Radima Ochvata, který byl v té době tajemníkem předsedy vlády Mirka Topolánka. „Těsně před tím, než jsem měl nastoupit, tak se tam odehrály nějaké změny. Radim Ochvat odešel, ale po krátké chvíli byl přijat jako tiskový mluvčí prezidenta a vzal si mě tam s sebou," popsal Macinka.

Na začátku milénia Macinka kromě vystupování s Hraczkami pracoval v hudební agentuře, která zajišťovala koncerty zahraničních kapel v České republice. Věnovat se muzice pracovně i ve volném čase pro něj ale bylo náročné a svou kytaru proto dočasně pověsil na hřebík. K hraní, tentokrát s mosteckým revivalem Slayeru, se vrátil až poté, co nastoupil jako tiskový mluvčí do kanceláře prezidenta Václava Klause.

S kapelou Hraczki se nejprve jihomoravskému publiku představil Petr Macinka pocházející z Břeclavi před téměř třiceti lety. Skupinu tehdy založil s Tomášem Tesařem a s Pavlem Kašparem. „Byla to úžasná doba. Hráli jsme stovky koncertů, lidem se to líbilo. Objížděli jsme kluby, festivaly a žili jsme prostopášný rockový život," vzpomněl současný předseda politické strany Motoristé sobě.

V Kanceláři prezidenta republiky Macinka působil pět let. Poslední věc, kterou na Hradě udělal, byla organizace inaugurace Miloše Zemana 8. března 2013. „Potom jsem plynule přešel do Institutu Václava Klause, kde doteď pracuji jako manažer," dodal.

Přechod k aktivní účasti v politice považuje Macinka dle svých slov za přirozený proces. „Já jsem politiku dlouho sledoval z opravdu velmi velké blízkosti a z velmi velké výšky," podotknul.

Petr Macinka s prezidentem Václavem Klausem. Foto z roku 2010.Zdroj: archiv Petra Macinky

V ODS se ale Macinka angažovat nechtěl, protože podle jeho názoru odkročila od své původní ideologie příliš doleva. „Kdyby existovala strana, která by mi plně vyhovovala, tak bych spíše usiloval o spolupráci s ní, než o založení další, která jenom rozštěpí pozici na politickém spektru. Žádnou takovou jsem ale neviděl," sdělil Macinka.

Předloni proto Macinka převzal Stranu nezávislosti České republiky, kterou proměnil v novou stranu s názvem Motoristé sobě. Následně Motoristé neúspěšně kandidovali ve volbách do pražského zastupitelstva. V letošních eurovolbách se Macinkovi Motoristé spojili se Šlachtovou Přísahou a společně získali přes deset procent hlasů. Do Evropského parlamentu se tak dostali dva kandidáti koalice, a to Nikola Bartůšek a Filip Turek.

Z pódia do politiky: Kdo je lídr Motoristů Petr Macinka?Zdroj: se svolením Petra MacinkaPrávě kolem Turka se několik dní před volbami objevilo několik kontroverzí. Na veřejnost se dostala například Turkova fotografie se zdviženou pravicí či několik facebookových příspěvků, ve kterých zmiňuje nacismus. „Byla to velmi agresivní, zuřivá, diskreditační a dehonestující kampaň, kterou rozpoutal tým Danuše Nerudové a ministra vnitra Víta Rakušana," vyjádřil se ke kauze Macinka.

Róbert Šlachta se bude v září ucházet o křeslo senátora za obvod Břeclav, odkud Macinka pochází, a kde dvacet let žil. Se svými Motoristy chce proto lídra Přísahy ve volbách do horní komory parlamentu podpořit. Ve stejném termínu se odehrají také volby do krajských zastupitelství. I v nich Motoristé sobě podpoří kandidátku Přísahy, v Jihomoravském kraji budou mít na koaliční kandidátce i své zástupce. „Nejsme tak daleko, abychom měli odpovídající regionální struktury a mohli vůbec pomýšlet na samostatnou účast v krajských volbách," poznamenal Macinka.

Nejdůležitější budou pro Macinku sněmovní volby v příštím roce. „Moje ambice byla podílet se na vzniku nové politické entity, která bude mít potenciál promlouvat do složení příští vlády," sdělil.