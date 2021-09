V neděli 29. srpna totiž zemřela ve věku čtyřiasedmdesáti let významná osobnost Břeclavi a cyklistiky Josef Grbavčic, kterého mnozí znali pod přezdívkou Faťa. “Zemřel cyklistický nadšenec, propagátor kostiřasů, a člověk, který na historickém kole patřil mezi známé postavičky Břeclavi,“ vzpomněl na Josefa Grbavčice Korda.

Poslední rozloučení s Josefem Grbavčicem se uskuteční v sobotu 4. září v jednu hodinu odpoledne v kostele svatého Václava v Břeclavi. Jeho ostatky budou uloženy do rodinného hrobu ve Staré Břeclavi.

Na zakladatele muzea břeclavské cyklistiky zavzpomínal i tamní starosta Svatopluk Pěček. „Tato zpráva mě velice překvapila a zasáhla, to snad ani není možné. Ještě nedávno jsem ho potkal. Byl to sportovec tělem i duší a přestože jsme se sice občas nepohodli, byl velký kliďas. S Faťou odešla osobnost Břeclavi, kterou znali snad úplně všichni. Je mi to nesmírně líto,“ okomentoval Pěček.