Kroupy proletěly až do izolací. Prakticky do všech budov nemocnice tak zatékalo. „Ihned po události jsme vyhlásili traumaplán, zároveň s tím jsme museli pokračovat v nejnutnějších opravách střech tak, aby nám sem skutečně nepršelo. Vůbec nejvíce to odnesl pavilon, ve kterém se nachází infekční oddělení. Ještě nyní dobíhá poslední fáze rekonstrukce, a to je výmalba všech oddělení,“ přiblížil Baťka.

Nevzdala se: vinařce z Moravské Nové Vsi tornádo vzalo vinohrad i úrodu

O náročné opravy se postaraly hned dvě společnosti. Až padesát zaměstnanců na střechy nemocnice vyslala Hrušecká stavební. „Již před pár lety jsme zde na některých místech střechu opravovali, specializujeme se jak na opravy fasád, tak i střech. Nicméně takovou katastrofu, jako byla tady, jsem do té doby nikdy neviděl,“ okomentoval jednatel a spolumajitel společnosti Vladimír Kubík.

Velká potíž byla především s dodávkami potřebného materiálu. „Sháněli jsme v době covidové a v plné stavební sezoně. Nakonec to ale s přispěním všech dodavatelů vyšlo. Chápali situaci, v jaké jsme se na jihu Moravy ocitli, a ohromně nám pomohli. Všech jednadvacet tisíc osm set metrů čtverečních střech se podařilo dokončit v hodně krátkém termínu,“ uvedl Kubík.

Řemeslníci kompletně vyměňovali povrch střešní fólie. Tepelná izolace poničená nebyla. Kroupy o velikosti pomerančů však prostřílely ochranné vrstvy, díky čemuž začalo do budov zatékat. „Nejprve jsme seřízli svrchní vrstvu, položili geotextilii a na ni hydroizolaci,“ popsal jednatel stavební firmy. Zcela nové jsou také kopule všech světlíků.