/FOTO/ Barevný podmořský svět mohou nově obdivovat lidé, kteří zavítají do budovy břeclavského městského úřadu. Jednu ze zdí v prvním patře naproti zasedací místnosti 112 rozzářila velkoformátová malba studentů Soukromé střední průmyslové školy Cultus.

Velkoformátová malba rozzářila zeď městského úřadu před zasedací místností 112. Autory hravého obrazu jsou žáci Soukromé střední průmyslové školy Cultus. | Video: Deník/Iva Haghofer

„Hravý obraz dotvořil atmosféru dětského koutku, který při návštěvách úřadu využívají zejména maminky se svými ratolestmi,“ sdělila mluvčí radnice Ivana Solaříková.

Připomněla, že zhruba od šedesátých let minulého století visel na tomto místě obraz od Rudolfa Gajdoše. „Ten nedávno prošel rukama restaurátora a dnes už jej mohou lidé obdivovat v plné kráse na vhodnějším místě o mezipatro výše. Pro osiřelou zeď tak bylo potřeba najít nové téma,“ zdůvodnila mluvčí.

Cílem bylo najít něco, co by korespondovalo s využitím prostoru jako dětského koutku. „A zároveň něco veselého, co by osvěžilo prostředí úřadu,“ vysvětlil tajemník městského úřadu Ivan Kejík, který téma podmořského světa navrhl a ocenil práci devíti studentů, kteří se na tvorbě pohádkové malby střídali.

Vytvořit obraz na takovém formátu pro ně byla výzva a premiéra zároveň. „Už jen přenést návrh, připravený na papíře velikosti školního sešitu, na zeď, bylo oříškem vyžadujícím matematické výpočty, přesnost i značnou dávku kreativity. Za vůbec největší výzvu ale sami studenti považují míchání barev tak, aby i mezi jednotlivými dny či střídajícími se skupinami studentů, vznikl tentýž odstín,“ uvedla Solaříková.

Aktuálně patří umění studentů i podkroví nedalekého Lichtenštejnského domu. A to až do konce února, kdy tam končí výstava děl z jejich portfolia. K vidění je od úterý do neděle vždy v čase od jedné do pěti hodin odpoledne.

