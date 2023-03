„Na kvalitní bydlení s nízkonákladovým provozem lidé vyloženě čekají. Rezidence Vránův mlýn bude částečně energeticky soběstačný dům, což je v současné době drahých energií velká výhoda. Předpokládáme, že zájem bude značný,“ řekl Deníku Michal Juráček, ředitel břeclavské pobočky Reality Schmidt, jež bude mít prodej bytů na starosti.

S přesnými cenami zatím čekají makléři i investor, kterým je stavební firma Plus z Hodonína, na detailní dokončení plánů. Složitě nyní odhadují i překotně se měnící částky za stavební materiál.

„Přesné ceny ani půdorysy zatím nemáme k dispozici a bylo by jen spekulací nějaké nyní zveřejňovat. Tento rok ale spustíme informační kampaň, v níž se zájemci dozví vše potřebné,“ ujistil ředitel Juráček.

Orientačním vodítkem pro zájemce by mohl být nedávný úspěšný prodej bytů v Rezidenci Břetislavova v Břeclavi. Tam se prodávaly byty za zhruba sedmdesát tisíc korun za metr čtvereční. „Vyšší ceně odpovídá i vyšší úroveň bydlení a úspora za energetický provoz. To je to, co dnes lidé poptávají nejvíce,“ srovnával Juráček.

Odhadem do 7,5 milionů

Dvoupokojový byt s kuchyňským koutem o rozloze padesáti metrů čtverečních by tak mohl budoucí zájemce o bydlení v rezidenci Vránův mlýn vyjít odhadem na tři a půl milionu korun. Čtyřpokojový byt o rozloze sto pěti metrů čtverečních na asi sedm a půl milionu. Jde však zatím pouze o předpoklad dle srovnatelných podmínek s prodejem v Břetislavově ulici.

Bytový dům na místě Vránova mlýna má mít solární panely a tepelná čerpadla sloužící k ohřevu vody i topení.

„Technologie by měly pomoci zajistit stabilní náklady na teplo, mimo to bude v každé jednotce rekuperace pro efektivnější výměnu vzduchu. V plánu je také efektivní nakládání s vodou, takzvané šedé vody budou využívány například ke splachování,“ popsal šéf projektu Jiří Šetina ze stavební firmy Plus.

S výstavbou chce společnost začít na začátku příštího roku. Zájemcům nabídne dvou, tří i čtyřpokojové byty. Lidé v nich začnou bydlet za dva až tři roky.

Zájemci by uvítali, kdyby se do doby prodeje uvolnily podmínky pro získání hypotéky, které jsou v současné době pro mnohé nedostupné. „Bydlení řešíme akutně, příjem máme dobrý. Ovšem to, co nám spočítali v bance, nás překvapilo. Můžeme jen doufat, že v krátkém čase půjdou úroky dolů a my si vydechneme,“ podělil se o čerstvou zkušenost například Marek Zapletal.

Zájemci o bydlení i podobu nové rezidence Vránův mlýn v Břeclavi se mohou dozvědět více na setkání s investorem, architekty i makléři. Uskuteční se ve čtvrtek 23. března v pět hodin odpoledne v sále břeclavské knihovny.