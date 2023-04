Na hraně životnosti je krytý bazén i koupaliště v Břeclavi. Obě zařízení ale město opraví. Břeclavští zastupitelé ve středu večer schválili přijetí úvěru ve výši sedm set milionů korun. Bez půjčky by rekonstrukce nebyla možná a hrozilo by i uzavření obou areálů.

Bídný stav zázemí krytého bazénu a letního koupaliště v Břeclavi. | Video: Deník/Michal Hrabal

Pro přijetí hlasovalo dvacet ze sedmadvaceti přítomných zastupitelů, pět bylo proti, dva se zdrželi. Proti se vyjádřili opoziční zastupitelé z ODS a uskupení Naše Břeclav. „Mrzí mě, že se s námi nediskutoval způsob rekonstrukce bazénu a na jaké akce bude úvěr určený," vyjádřil se například Filip Šálek z Naše Břeclav. Nedostatečná informovanost vadila i některým dalším zastupitelům.

Peníze u úvěru Břeclavští plánují využít také na rekonstrukci tamního domova důchodců a stavbu hřiště u Základní školy Na Valtické. Na všechny tři akce jž má město stavební povolení.

Co dál s krytým bazénem a koupalištěm v Břeclavi? Odpovídali ti, co rozhodnou

„Ihned po schválení úvěru můžeme začít soutěžit dodavatele. Víme, že doba je složitá, ale u všech tří areálů platí, že jsou na hranici životnosti a nemůžeme čekat, až dojde na nejhorší," sdělil břeclavský místostarosta Jakub Matuška.

Modernizace koupaliště počítá s nerezovými vanami bazénů a moderními a úspornými technologiemi, které zajistí areálu částečnou energetickou soběstačnost. Projekt zahrnuje ale i rozšíření o rekreační bazén, vnitřní tobogán a také wellness část. Břeclavské koupaliště by se tak mělo stát nejmodernějším na jihu Moravy.

Bídný stav

Rozpočet na opravu krytého bazénu a letního koupaliště činí zhruba šest set milionů korun. Obě místa jsou nyní v bídném stavu. Koupaliště vzniklo už v šedesátých letech minulého století, stejně stará je tedy i technologie, která rychle dosluhuje. Obdobně je na tom krytý bazén z roku 1994, budova má zároveň velké energetické ztráty.

Zastupitel za občanské demokraty Vít Jonáš upozornil, že úvěr zadluží město na desítky let. „Je vtipné, že úvěr se začne splácet až na podzim 2026, takže to bude až nové vedení města. Připadá mi to jako scénka ze Švejka: To se nám to hoduje, když nám půjčujou. Chybí mi nějaká analýza, kolik bychom mohli ušetřit. Nemůžeme to podpořit," řekl. Doplnil však, že v principu proti rekonstrukci koupaliště a bazénu není.

VIDEO: Co je očím skryto. Koupaliště a bazén v Břeclavi jsou v tristním stavu

Místostarosta Matuška je rád, že přijetí úvěru podpořilo tolik zastupitelů. „Na další investice bude. Bavíme se o finančním balíčku, který by měl lépe pracovat hlavně s výdaji města. Chceme nejen energetiku, ale i další věci posunout na jinou úroveň, aby městu zbývalo více peněz na investice," ujišťoval Matuška.

Vedení města chce u koupaliště a krytého bazénu usilovat také o dotaci u Národní sportovní agentury a také prostřednictvím dotačních programů na cestovní ruch, životní prostředí a energetiku. Celkově mohou dosáhnout až na 130 milionů korun.