Břeclav se propadá, zlobí se lidé. Volají po lepší údržbě kanalizační sítě

Břeclav – Břeclav? Samá díra. Metro už dorazilo i Na Valtickou? Takové komentáře se objevily na sociálních sítích po úterním propadu silnice na sídlišti Na Valtické v části Poštorná. „Město se propadá do pekla,“ zavtipkoval třeba Lukáš Hrdlička z Břeclavi.

Téměř dvoumetrová díra vznikla po propadu silnice na břeclavském sídlišti Na Valtické.Foto: Město Břeclav

I on si všiml, že technici ve městě řeší v poslední době jednu takovou událost za druhou. „V letních měsících jsme měli problém s propadlou vozovkou na třech místech,“ uvedl mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.



Inspekce společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Na Valtické ukázala, že propad způsobila netěsnost přípojky od dešťové vpustě. „Ty nejsou součástí veřejné kanalizace, proto tuto poruchu dál neřešíme,“ sdělil provozně-technický náměstek společnosti Zdeněk Adámek.



Příčiny propadů jsou podle Holobrádka různé. „Vše znásobují nekvalitní opravy z minulosti,“ zmínil mluvčí.

Podle Adámka se havárie kanalizace každoročně projevují po bouřkách a při vyšších teplotách. Pod silnicemi vznikají kvůli vyplavování materiálu podzemní dutiny. „Nad těmito kavernami se asfaltové vozovky deformují. Se spodní vodou to nesouvisí,“ vysvětlil odborník. Podle něj je kanalizační síť v Břeclavi v dobrém stavu a počet poruch přiměřený.



Opoziční zastupitel Jakub Matuška však chce zvýšit kvalitu údržby kanalizace. „Všemu předejít nelze. Přesto je to problém, se kterým se v Břeclavi dlouhá léta nic nedělá,“ kritizoval s připomenutím, že město je významný akcionář vodovodů a kanalizací.



Podle místostarosty Svatopluka Pěčka město situaci se společností řeší dlouhodobě. „Tlačíme na údržbu kanalizační sítě,“ vzkázal.



Prasklé potrubí u kulturního domu Delta z minulého týdne může za stále neprůjezdné nábřeží Komenského. „Havárie nastala po lokální bouřce. Kanalizace v místě byla stará,“ konstatoval Pěček. Tamní uzavírka komplikuje lidem cestu třeba na polikliniku nebo do nemocnice. Potrvá nejméně do poloviny srpna.



Řidiče v centru Břeclavi nedávno omezila neočekávaná oprava ve frekventované ulici 17. listopadu. „Za trable mohla porucha kanalizační přípojky,“ vzpomněl šéf břeclavské pobočky Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Ladislav Hádlík.