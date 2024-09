Současný senátor Rostislav Koštial z ODS nebude příštích šest let zastupovat zájmy okresu v Praze. Do druhého kola senátních voleb totiž poslali lidé svými hlasy lídra Přísahy Róberta Šlachtu a nynějšího poslance Miloslava Janulíka z hnutí ANO. Koštial za nimi skončil těsně třetí.

Voliči na Břeclavsku rozhodli o tom, kteří dva kandidáti budou příští víkend usilovat o senátorské křeslo. Po sečtení všech volebních okrsků je již nyní jasné, že svoji pozici neobhájí nynější senátor Rostislav Koštial, který skončil až třetí. První místo lidé přidělili lídrovi Přísahy Róbertu Šlachtovi. Jeho protivníkem bude ve druhém kole nynější poslanec Miloslav Janulík z hnutí ANO.

Šlachta, kterého předvolební průzkumy pasovaly do pozice největšího konkurenta senátora Koštiala, od lidí dostal 24,74 procent hlasů. Druhý Janulík pak 22,54 procent hlasů, přičemž na záda mu dýchal Koštial s 22,29 procenty hlasů.

Čtvrtý skončil v prvním kole senátních voleb s velkým odstupem starosta Moravského Žižkova Josef Osička. Jako senátora si ho umělo představit 13,48 procent voličů. Páté místo pak obsadil brumovický starosta Rudolf Kadlec, kterému do volební urny vhodilo svůj hlas 5,55 procent voličů.

Senátních voleb se na Břeclavsku zúčastnilo rovných 33 procent právoplatných voličů. Druhé kolo se bude konat v pátek 27. září v čase od dvou hodin odpoledne do desíti do večera a v sobotu 28. září od osmi hodin od rána do dvou hodin odpoledne.

POŘADÍ KANDIDÁTŮ

Róbert Šlachta, předseda politického hnutí, 53 let, Pohořelice, volební stranou je hnutí Přísaha, člen hnutí Přísaha, nominace od hnutí Přísaha

24,74 procent hlasů Miloslav Janulík, gynekolog a porodník, poslanec, 62 let, Valtice, volební stranou je ANO 2011, člen ANO, nominace od ANO

22,54 procent hlasů Rostislav Koštial, senátor, vinohradník a zemědělec, 63 let, Mikulov, volební stranou je koalice SPOLU - KDU-ČSL, ODS a TOP 09, člen ODS, nominace od ODS

22,29 procent hlasů Josef Osička, starosta obce, 49 let, Moravský Žižkov, volební stranou jsou Starostové a nezávislí, člen STAN, nominace od STAN

13,48 procent hlasů Rudolf Kadlec, starosta obce, vinař, dobrovolný hasič, 59 let, Brumovice, volební stranou jsou Nestraníci pro jižní Moravu, bez politické příslušnosti, nominace od Nestranici2024.cz

5,55 procent hlasů Zdeněk Koudelka, vysokoškolský pedagog a právník, 55 let, Brno – Jundrov, volební stranou je SPD a Trikolora, člen Trikolora, nominace od Trikolora

4,45 procenta hlasů David Malinkovič, ředitel domova seniorů, 54 let, Břeclav, volební stranou je Sociální demokracie, člen SOCDEM, nominace od SOCDEM

3,31 procenta hlasů Stanislav Šprtel, bezpečnostní expert, předseda Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy, 69 let, Mikulov, volební stranou je KSČM, člen KSČM, nominace od KSČM

3,22 procenta hlasů Zbyněk Hromek, právník, 57 let, Lužice, volební stranou je Nový směr, člen NOS, nominace od NOS

0,36 procenta hlasů