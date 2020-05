Břeclavský domov důchodců opět obnovuje službu Břeclav vozí seniory. A to od pětadvacátého května. Službu si lidé důchodového věku mohou sjednat již nyní.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

A to v pracovní dny od sedmi hodin dopoledne do čtyř hodin odpoledne na telefonním čísle 734 695 760. Zřizovatel služby upozorňuje, že až do odvolání protiepidemiologických opatření je doprava touto službou možná pouze za dodržení několika podmínek. „Nutná je ochrana obličeje. Dezinfekci rukou a změření tělesné teploty zajistí řidič auta,“ informovalo vedení domova důchodců na webu břeclavské radnice.