Nynější supermarket na Valtické je pro mě až taková poslední nouze, takže oživení je určitě dobré. Tak reagoval Břeclavan Radim Hodonský na připravovanou stavbu nového supermarketu v Břeclavi na pomezí místních částí Poštorná a Charvátská Nová Ves. Investor získal územní rozhodnutí.

Zájem o vytvoření nové prodejny má řetězec Penny Market. O záměru už Břeclavský deník Rovnost informoval. „V případě, že se nestanou žádné neočekávané komplikace, mohli bychom přivítat první zákazníky už v příštím roce,“ uvedl mluvčí řetězce Tomáš Kubík.

Kromě obchodu s potravinami tam má být také prodejna masa a uzenin.

Supermarket vyroste u hlavní cesty spojující Poštornou a Charvátskou Novou Ves. Břeclavští zastupitelé už v minulých letech schválili směnu pozemků, ale smlouva ještě není podepsaná. Obě strany nyní jednají o podrobnostech. Už dořešily napojení z Lednické ulice. „Probereme napojení směrem na sídliště, budoucí podobu okolí, zeleň, nakládání s vodou,“ sdělil místostarosta Jakub Matuška.

U prodejny vznikne nové parkoviště. „Současné zbourají, ale mělo by tam vyrůst nové pro obyvatele sídliště se zhruba čtyřiceti místy. Ale jejich počet bude předmětem jednání,“ zmínil Matuška.

Na největším břeclavském sídlišti Na Valtické, kde žijí zhruba čtyři tisíce obyvatel, funguje nyní pouze prodejna Enapo. „Sídliště má vzhledem k počtu obyvatel nedostatek služeb. Nový supermarket bude konkurencí pro stávající obchod,“ řekl třeba tamní obyvatel Roman Figura.

Hodonský věří, že nová prodejna ulehčí i dopravě ve městě, která je tamním dlouhodobým problémem. „Jen mám trochu obavy, aby si někteří řidiči nezkracovali cestu přes sídliště a neohrožovali místní. Přece jen je to obytná zóna a některé děti si moc pozor na auta nedávají,“ podotkl Břeclavan.

Ve snížení počtu aut jedoucích z Charvátské Nové Vsi do centra města doufá i Matuška. „Věřím, že nový supermarket bude lidi méně motivovat, aby sedali do aut a jezdili na druhý konec města do Tesca,“ poznamenal.

V Břeclavi už jedna prodejna Penny funguje. Stojí v rušném a lidmi kritizovaném centru u silnice přetížené osobními i nákladními auty. „Provoz stávající prodejny se nijak neomezí,“ sdělil mluvčí Kubík.

Supermarket:

• řetězec: Penny Market

• stav výstavby: vydané územní rozhodnutí, pokračují jednání investora s městem

• místo: na pomezí Charvátské Nové Vsi a Poštorné u sídliště Na Valtické

• parkování: má vzniknout nové parkoviště pro zhruba 40 míst

• datum otevření: možná 2021

• řetězce v Břeclavi: Tesco, 2x Albert, Lidl, Billa, Penny Market (+ chystaný Penny Market)