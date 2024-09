Spojení Břeclavi jako města, v němž se zhotovují výtahy či eskalátory, bude na konci příštího roku minulostí. Zpráva o ukončení provozu továrny Otis v Břeclavi, kterou v minulém týdnu Deník přinesl jako první, je jedním z hlavních témat místních i lidí z okolí. S novým rokem 2026 si kvůli uzavření podniku bude muset hledat novou práci dvě stě ze stávajících dvou set padesáti zaměstnanců. Vedení Otisu nyní pro Deník řeklo, že hodlá lidem s hledáním nového místa pomoci.

„Časový harmonogram a podmínky odchodu dotčených zaměstnanců jsou předmětem vyjednávání s odborovou organizací. Společnost Otis je připravena se zástupci odborů v průběhu tohoto procesu plně spolupracovat. Všem dotčeným zaměstnancům, kteří budou mít zájem, budeme poskytovat podporu při hledání nového zaměstnání,“ sdělili ve společném prohlášení František Čech, generální ředitel Otisu pro Českou a Slovenskou republiku, a Radek Kadlec, ředitel výrobního závodu Otis v Břeclavi.

Vlastník podniku, jímž je americká společnost Otis Worldwide Corporation, oznámil svým zaměstnancům uzavření břeclavské továrny prostřednictvím interní zprávy, kterou se Deníku podařilo získat.

„Cílem této transformace je optimalizovat výrobní kapacity Otis tak, aby společnost fungovala efektivněji a posílila svoji dlouhodobou konkurenceschopnost. Uzavření továrny v Břeclavi je v souladu s globální výrobní strategií společnosti Otis, jejímž cílem je standardizovat a harmonizovat procesy a vytvořit synergie napříč továrnami,“ uvedli v prohlášení ředitelé.

Vedení společnosti počítá s postupným převodem výroby do továren ve Francii, Španělsku a Číně. „Dojít by k tomu mělo v několika fázích v průběhu roku 2025. Do konce roku 2025 bude továrna stále plnit požadavky zákazníků. Prodejní a servisní činnost společnosti Otis v České republice není uzavřením továrny nijak ovlivněna,“ zareagovali na dotaz Deníku ředitelé Čech a Kadlec.