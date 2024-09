Iva Haghofer dnes 17:22

/FOTO/ Dvě haldy odpadků nechali vysypat Břeclavští před vstupem do budovy Základní školy Slovácká. Pracovníci obalové společnosti Eko-Kom ze vzorku zjišťovali, zda místní do popelnic určených pro směsný komunální odpad házejí skutečně to, co tam patří. Výsledky budou známé začátkem příštího týdne.