Středou počínaje však i ona svůj denní rituál po více než měsíci musí změnit. Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav sice ukončila druhou ze čtyř etap náročných oprav kanalizační stoky v ulici 17. listopadu, naváže na ni však záhy další. Lidé nově již projedou po Komenského nábřeží a přes most. Právě ve středu 16. září však zahajují opravy křižovatky v ulici třída 1. máje a J. Skácela na hlavním průtahu městem pro změnu silničáři. „Teď budu muset zase od nemocnice vyjíždět na hlavní ve směru na Tesco a popojíždět v kolonách,“ povzdechla si Jílková.

Důvodem oprav je nevyhovující délka odbočovacího pruhu na silnici I/55 ve směru na rakouský Reintal. „Jde také o potenciálně nebezpečné místo pro cyklistickou dopravu. Součástí oprav bude také rozšíření stávající silnice a vytvoření místo pro úpravu odbočovacího pruhu. Dále upravíme přechod pro chodce a navazující plochy. Cílem je zvýšení bezpečnosti provozu,“ popsala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Opravy silničáři rozdělili na celkem tři etapy. Hotovo má být 9. listopadu. „V první etapě od 16. září bude ulice třída 1. máje obousměrně průjezdná, oba jízdní pruhy budou pouze zúžené. Neprůjezdná bude ulice J. Skácela od křížení s ulicí Kovářskou po třídu 1. máje. Uzavřená bude i odbočka na ulici Julia Fučíka z třídy 1. máje. V dalších etapách bude ulice třída 1. máje vždy obousměrně průjezdná,“ vyjmenovala Trubelíková.

Pokračuje i oprava kanalizace

Řidiči, kteří pojedou po silnici I/55 na rakouský Reintal, tak po dobu trvání prací z třídy 1. máje odbočí až na křižovatce s ulicí Osvobození před červeným kostelem. Ve směru na Hlavní ulici a třídu 1. máje bude dopravu dočasně řídit přenosný semafor. „Věřím, že to tam nebude tak zlé. Od té doby, co upravili semafory, se i od nemocnice vyjíždělo dobře. Do té doby jsme se na hlavní skoro nedostali. Teď bliká oranžová a kdykoli to jde, mohou řidiči do křižovatky vjet,“ pochvalovala si Jílková.

Současně s dopravním omezením v Poštorné pokračují také opravy kanalizační stoky. Třetí etapa, která začíná dnešním dnem, má trvat do 20. října. „Otevřeno bude Komenského nábřeží i most. Uzavřená pak ulice 17. listopadu. Objízdná trasa pro auta je vedená přes ulice Sovadinova a Na Zahradách. Pro autobusové linky 561 – 564 a 566 – 568 jsou zpracované výlukové jízdní řády,“ upozornila mluvčí břeclavské radnice Jana Pelcová.

Čtvrtá etapa oprav odstartuje 21. října a hotová bude 30. listopadu. K pokládce finální vrstvy silnice se pak pracovníci Vodovodů a kanalizací Břeclav vrátí na jaře 2021.