Vlak Lemkin historicky poprvé na Moravě. Do Břeclavi dorazí v říjnu

Připomenout hrůzy genocidy a zabránit tendencím, které posilují nárůst nenávisti a násilí ve společnosti, má za úkol vlak Lemkin, který dorazí na podzim do Břeclavi. Veřejnosti ve speciálně upravených historických vagónech nabídne multimediální výstavu i film. Součástí expozice budou i snímky fotografa Antonína Kratochvíla, které připomenou třicáté výročí genocidy ve Rwandě.

„Letos si připomínáme osmdesát let od likvidace terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince, pětačtyřicet let od konce vlády Rudých Khmerů v Kambodži a třicet let od genocidy ve Rwandě. Považujeme za důležité, aby se s tragickou historií dvacátého století a s důsledky nenávistných politik seznámilo co nejvíce zejména mladých lidí. Vzdělávání a osvěta je jeden z hlavních způsobů, jak opakování těchto hrůzných událostí zabránit,“ přiblížil projekt výkonný ředitel Centra studií genocid Šimon Krbec.

Prostřednictvím expozice přiblíží vlak nejen příběh Rafaela Lemkina, ale uctít i památku všech, kteří se v dějinách lidstva stali obětí masového vyvražďování. „Právě letos si připomínáme třicet let od genocidy ve Rwandě, během níž bylo masově zavražděno až osm set tisíc mužů, žen a dětí menšinové etnické skupiny Tutsiů. Tuto hrůznou událost návštěvníkům představíme prostřednictvím prezentace fotografií renomovaného fotografa Antonína Kratochvíla, který Rwandu navštívil v letech 1994 a 2017,“ dodal Krbec.

Expozice však představí i jiné příběhy. A to například osud Aurory Mardiganian, přeživší arménské genocidy a hlavní postavy němého filmu Ravished Armenia, vůbec prvního filmu o genocidním násilí v dějinách kinematografie. Výstava návštěvníkům představí i stručnou historii stalinského hladomoru na Ukrajině ve třicátých letech dvacátého století a připomeneme i genocidu v Kambodži v letech 1975 až 1978. Součástí projektu jsou i speciální programy pro školy, které mohou po objednání navštívit vzdělávací program mezi osmou ráno a třetí odpoledne.

Vlak nese jméno po Rafaelu Lemkinovi, polském právníkovi židovského původu, autorovi právní a vědecké koncepce pojmu genocida. Během své jarní trasy přitom zastavil v pěti krajích a dvanácti městech. Na podzim navštíví na jihu Moravy kromě Břeclavi také Brno, a to 23. září na šestém nástupišti hlavního nádraží. Veřejnosti bude v Brně otevřen zdarma denně od tří hodin odpoledne do sedmi hodin večer, a to až do 1. října. Po zastávce v Břeclavi se dále vydá do Uherského Hradiště a Zlína.