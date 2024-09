Kolaudace se blíží. Bytový komplex v Břeclavi nabírá obrysy, podívejte se

Stavba bytového komplexu Vránův mlýn na místě stejnojmenné bývalé břeclavské stavby začíná vyrůstat nad povrch. Jak výstavba pokračuje, se přišlo ve středu podívat vedení města. „Práce postupují rychle. Břeclavané si možná všimli, že na stavbě se pracuje i o víkendech. Tento rok chce firma dokončit hrubou stavbu a uzavřít ji, v prosinci příštího roku by pak ráda zahájila kolaudaci,“ přiblížil starosta Břeclavi Svatopluk Pěček.

Kolaudace je však podmíněna výstavbou příjezdové cesty, ke které je potřeba spolupráce města s investorem bytového komplexu. Novou cestu, která povede z ulice Pod zámkem až k nádvoří zámku, postaví město. Stavební firma se zavázala uhradit polovinu nákladů.

„Desítky let místo chátralo. Proto jsme rádi, že přišel investor, který chce areál bývalého mlýna zkulturnit tak, aby byl přívětivý pro místní i pro turisty,“ zdůraznil břeclavský starosta.

Město bude moct využívat přístup do zámeckého areálu a Vránův mlýn získá dopravní napojení komplexu, které ústí do podzemních garáží. Vzájemnou spolupráci si vyžádají také úpravy zeleně kolem přilehlého rybníka a Mlýnského náhonu. Zhruba v listopadu by mohly začít práce na vyčištění ostrůvku v rybníce. Ve hře je i vzájemná spolupráce při nové výsadbě.

Společným tématem do budoucna budou i zerodované břehy rybníka, které by potřebovaly zpevnit. Nutná u této akce bude účast nejen města jako majitele pozemků, ale také Lesů České republiky, které mají rybník a Mlýnský náhon ve správě.

Porovnejte si, jak práce pokročily od dubna:

Do nových bytů v komplexu Vránův mlýn by se jejich majitelé měli stěhovat v březnu roku 2026. Přestože byty rostou v sousedství areálu, který od jara do podzimu hostí pravidelně řadu kulturních akcí, nemusí se místní obávat, že by o slavnosti či festivaly přišli.

„Lidé se často ptají na to, jestli kvůli novým bytům nebude hluk z podzámčí představovat problém. Investor si ale uvědomuje, že tato lokalita je pro Břeclav zásadní a že jde o jediné místo vhodné pro konání velkých akcí. Proto také u všech bytů počítá s protihlukovými opatřeními,“ přiblížil na místě Petr Vlasák, do jehož gesce spadá i kultura včetně akcí v podzámčí.