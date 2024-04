Stavební povolení má stavební firma Plus už v kapse. „Prakticky ihned po získání povolení jsme začali s pilotáží. To znamená, že jsme zahájili zakládání stavby. V podstatě nám to vyšlo krásně i s počasím. Zatím všechno běží podle harmonogramu stavby a nic se nám nikde nebrzdí a nezdržuje. Máme z toho radost,“ prozradil Deníku Jiří Šetina, jenž je ve společnosti vedoucím oddělení developerských projektů.

Na pilotáž naváže betonáž základové desky. Stavba má vyrůst do dvou let, spolknout má předběžně na 300 milionů korun. Autoři projektu počítají s jejím citlivým zasazením do prostředí v blízkosti areálu břeclavského zámku a se zachováním siluety původních budov.

Stěžejním prvkem celého projektu je bydlení, vzniknout zde mají desítky bytových jednotek. Jejich prodej už prostřednictvím realitní kanceláře Schmidt Reality odstartoval. „Nabízíme sedmačtyřicet bytů a už nyní na ně máme dvaadvacet rezervací,“ sdělil jednatel společnosti Robert Schmidt.

Historie Vranova mlýna: - Nejstarší část bývalého lichtenštejnského mlýna pocházela až ze 16. století. - Své jméno získal po mlynáři Janu Vránovi z Moravské Nové Vsi, který si jej pronajal v roce 1919. - V 50. letech minulého století byl jeho provoz ukončený a mlýn dlouhou dobu chátral. - Po roce 1990 ho koupil soukromý majitel, nijak ho však nevyužil. - Před více jak patnácti lety ho významně poničil požár. - Na začátku roku 2022 se jeho novým majitelem stala společnost Resort Zámecký mlýn, která je sesterskou společností hodonínské Stavební firmy Plus.

Nejmenší bytové jednotky mají necelých šedesát metrů čtvrtečních. Jejich cena se odvíjí od náročnosti klienta a jeho požadavků na vybavenost. „Jde o byty dva plus kuchyňský kout, nejsou to tedy žádné garsonky. Ke každému bytu kromě lodžie patří také skladovací kóje a parkovací místo pro auto,“ přiblížil realitní makléř Michal Juráček.

Parkování v areálu resortu bude ostatně specifické. „Bude se parkovat pod hladinou vody, vznikne zde takový unikát, kterým je systém bílé vany. Technologicky jde o náročný proces stavby podzemní garáže,“ nastínila realitní makléřka Kateřina Hicl.

Chybět v areálu resortu nemají ani prostory pro občanskou vybavenost. „Jeden by mohl být menší tělocvičnou či multifunkčním sálem. Ráno by mohl sloužit jako dětská skupina, večer pak třeba jako prostor ke cvičení jógy nebo pilates. Jde o moc hezké místo přímo u vodního toku,“ přiblížil před časem pro Deník Šetina.

Nad vodním tokem vznikne další prostor, který si majitelé areálu dokážou představit jako kavárnu, menší restauraci či galerii. I v tomto případě se ozvali možní budoucí nájemci. „Jde o velký otevřený prostor nad vodní hladinou. Zkontaktovali nás kavárníci z Brna, kteří úspěšně provozují hned několik provozoven po městě. Tak uvidíme, jestli se domluvíme,“ zmínil již dříve zástupce investora.

Vzhled nového resortu mají podtrhovat především opakující se přírodní materiály. „Uvnitř vnitrobloku půjde o dřevo. Z vnější strany se budeme snažit použít kvalitní materiály a omítky přírodních světlých barev. To abychom dále připomínali, že zde kdysi stával mlýn. Půjdeme tedy do tradičnějších materiálů, které zapadnou do prostředí a nebudou z něj vybočovat. Rozhodně nepůjde o nerez nebo sklo,“ popsal už před časem redakci Šetina.