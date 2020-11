„Odešel muž, díky kterému stojí kostel svatého Václava, a kterého znali Břeclavané více než čtyřicet let. Po tu dobu zde byl farářem,“ informovalo město na svém Facebooku.

Letos na Štědrý den by Ondráček oslavil devětasedmdesáté narozeniny. Jako výpomocný duchovní přitom v Břeclavi sloužil až do své smrti.

„Zpráva o náhlém úmrtí otce Ondráčka nás velmi zasáhla. Práce, kterou pro naše město vykonal, si neskutečně vážíme. Bez jeho snahy by Břeclav neměla překrásný kostel svatého Václava. Byl to člověk sečtělý a moudrý. Pro naše město je to velká ztráta. Nechť tento velký, srdečný a obětavý muž odpočívá v pokoji,“ vyjádřil se starosta Břeclavi Svatopluk Pěček krátce poté, co se o úmrtí dozvěděl.

Jak radnice uvedla, do historie města se duchovní zapsal zejména svým neutuchajícím elánem a nekonečnou energií při shánění peněz na výstavbu kostela svatého Václava, ale také svou čtyřicetiletou činností pro břeclavskou farnost.

"Stavbu kostela, která tehdy stála přes třicet milionů korun, pomáhali díky otci Ondráčkovi významně financovat také věřící z Itálie, Rakouska a Německa. Největší ze tří kostelních zvonů věnovali Italové ze Soave, další zvon manželé Dohnalovi ze Spojených států amerických. Třetí zvon je od břeclavských farníků," uvedli zástupci města na facebooku.