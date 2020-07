Břeclav kvůli koronaviru přišla o desítky milionů korun. Plánované opravy a stavby odložila. Jiná města si vzala úvěry.

Nová studie přednádraží. | Foto: PROJEKTSTUDIO EUCZ

Projekt rekonstrukce břeclavského přednádraží sleduje Hana Potměšilová už několik let. Každý den tudy jezdí vlakem do práce. „Současná podoba se mi nelíbí, zasloužila by si trochu zkrášlit,“ řekla. Na to si ale bude muset počkat. Přestavba prostoru přednádraží na odpočinkovou zónu s dostatkem parkovacích míst je jen jedním z mnoha plánů, které představitelé města odložili kvůli dopadu koronavirové krize na rozpočet.