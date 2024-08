Břeclavská synagoga se po čtvrtstoletí od poslední rekonstrukce dočká nové fasády a opravy střechy. Město Břeclav investovalo do projektové dokumentace, která bude základem pro další opravy.

Po rekonstrukci obřadní síně na židovském hřbitově chce vedení města opravit další židovskou památku. Po čtvrtstoletí od celkové obnovy chce novou fasádu a opravu střechy také pro břeclavskou synagogu.

„Osobně si myslím, že tato kulturní památka, hojně navštěvovaná turisty a často využívaná při kulturně-společenských akcích, si již zaslouží v příštím roce nezbytnou opravu,“ uvedl starosta Břeclavi Svatopluk Pěček.

Úkolem pro letošní rok je tak vyhotovit projektovou dokumentaci, do které Břeclav investuje 146 tisíc korun. Polovinu nákladů pokryje dotace, kterou město již získalo z Jihomoravského kraje.

Synagoga je jednou z nejvýznamnějších břeclavských památek. Pochází z roku 1868 a o dvacet let později získala svou novorománskou podobu s maurských interiérem. Svému účelu sloužila do nacistické okupace. Po válce se stala na dlouhá léta skladištěm, až celková rekonstrukce koncem devadesátých let vrátila této památce původní lesk.