BŘECLAV - Nebývalé oblibě se těší u obyvatel Břeclavi krátké SMS zprávy. Ty začalo město rozesílat, aby informovalo veřejnost o zajímavých kulturních či sportovních akcích a především v případě hrozícího nebezpečí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Eva Kořínková

Projekt funguje teprve od února letošního roku. Momentálně ho však využívá již na čtrnáct stovek Břeclavanů. „Zdaleka jsme s takovým číslem nepočítali. Hodně nás to překvapilo. Je vidět, že obyvatele našeho města zajímá, co se v jejich okolí děje,“ nechal se slyšet starosta Břeclavi Dymo Piškula.

Lidi neodradil ani registrační poplatek, bez něhož nemohou informační smsky přijímat. „Jsou to pouze tři koruny. Žádnou negativní reakci jsme nezaznamenali. Ani jsme nepočítali, že by s tímto byl problém,“ dodal Piškula.

Ten, kdo se registruje, bude obšírně informován o zajímavých akcích. Vyhovět všem ale nejde. „Někdo chce více sportu, další zase kultury. Nicméně sms zprávy slouží především pro to, aby varovaly před případným nebezpečím,“ zdůraznil starosta Břeclavi.

O úspěchu informačních sms zpráv svědčí i fakt, že radní v původních plánech počítali s tím, že zajímavou službu bude využívat něco mezi osmi sty až tisíci obyvateli.

„Jsme s nynějším stavem velmi spokojeni. Myslím, že bychom v budoucnu mohli pokořit hranici dvou tisíc registrovaných lidí,“ podotkl Piškula.