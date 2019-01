Břeclav – Bezmála šest stovek domácností z Břeclavi projevilo zájem o jednu ze tří nabízených velikostí kompostérů. Informovala o tom referentka břeclavské radnice Eliška Windová.

Ilustrační foto. | Foto: Foto: Deník

Odbor rozvoje a správy tak má potřebné podklady pro podání žádosti o státní dotaci. „Zda jsme uspěli, to se dozvíme na začátku příštího roku," uvedla Windová.

Celkem 587 lidí by kompostéry v domácnosti uvítalo. „Malý kompostér do čtyř set litrů zaškrtlo v dotazníku 116 domácností, střední kompostér do sedmi set litrů by využilo 211 domácností, velký kompostér do devíti set litrů pak 261 domácností," popsala výsledky ankety Barbora Koníčková z odboru rozvoje a správy břeclavské radnice.

Pokud Břeclav s žádostí o dotaci uspěje, získají zájemci kompostér na pět let do bezplatného pronájmu. Po této době by pak přešly do vlastnictví domácností.

„Podíl města na nákladech by měl být minimální, radnice by platila pouze deset procent. Dodávka kompostérů samozřejmě vzejde z výběrového řízení," dodala Windová.

Vlastnictví kompostéru přináší majitelům, ale i městu řadu výhod. Majitelé už nemusí řešit, kam vyvezou bioodpad, radnici zase odpadají náklady na likvidaci odpadu tohoto druhu.