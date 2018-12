Břeclavané třídili nejlépe, obhájili vítězství ve své kategorii

Jižní Morava /ANKETA/ – Začalo to půjčkou dvou stovek. O několik týdnů později už Brňan Adam Sitko půjčil svému kamarádovi tisícovku. Peněz se nedočkal. „Nejdříve se vymlouval na to, že není ve městě, pak na nemocnou matku, na to, že mu ukradli peněženku. Nebo mi řekl, že i jemu dluží lidé peníze a neotravuje je tak jako já jeho,“ popsal mladý muž, který se vidiny o vrácených penězích asi po dvou letech vzdal.