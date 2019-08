Břeclavská evidence vozidel a řidičských průkazů bude uzavřená

Břeclav – Oddělení evidence vozidel a řidičských průkazů na břeclavském městském úřadě bude dočasně uzavřené. A to už od pátku. „Ve dnech od druhého do devátého srpna bude z důvodu malování kanceláří, chodby a pokládky nových podlah uzavřeno zelené patro v budově C, tedy ve dvoře úřadu,“ uvedli zástupci břeclavské radnice na svém facebooku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Lubomír Stehlík

V omezeném režimu bude přepážka řidičských průkazů zprovozněná až příští čtvrtek. Lidé však mají možnost učinit veškerá podání evidence vozidel i řidičských průkazů u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.

Autor: Iva Haghofer