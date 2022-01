V neděli o tom informovala mluvčí nemocnice Eliška Windová. „S ohledem na klesající počet hospitalizovaných covid pacientů jsme se rozhodli, že obnovíme činnost ambulancí. Lidé, pokud chtějí na pravidelné kontroly, si mohou do ambulancí zavolat a domluvit si termín. Stejně tak jsme se rozhodli, že začneme plánovat operace. Týká se to pouze těch, u kterých je předpoklad, že nebudou vyžadovat intenzivní péči. Tedy kupříkladu gynekologické a urologické,“ sdělila Windová.

Noční poplach u Valtic: jízda skončila nárazem do stromu. Řidič byl opilý

Vedení nemocnice zároveň vyzvalo pacienty, aby ohledně termínu operací nevolali a nezjišťovali, zda se jich to týká. „Náš tým všechny pacienty obvolá a domluví si s nimi termín. Nemůžeme zatím operovat například velké klouby. Je to z toho důvodu, že tyto operace vyžadují intenzivní péči, a my stále ještě musíme mít vyčleněná lůžka pro covid pozitivní pacienty. Nevíme totiž, jak bude situace vypadat za čtrnáct dní ohledně varianty omikron,“ zdůvodnila mluvčí nemocnice.