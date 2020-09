„Nově jsme spustili rezervační systém a prosíme všechny, aby si místo nejprve zarezervovali na úvodní stránce nemocnice, až poté k nám zamířili. Je nutné se dostavit opravdu včas, mít zakrytá ústa a mít rozestupy s ostatními alespoň dva metry," požádal ředitel nemocnice Petr Baťka a doplnil, že samoplátce v nemocnici vyšetřovat nebudou.

Vzorky nemocnice odebírá vždy v pondělí a ve středu. A to v čase od osmi do dvanácti hodin dopoledne. Výsledky přijdou lidem prostřednictvím sms zprávy nebo emailu do dvaasedmdesáti hodin. „Pacienti následně předají výsledek svému lékaři. Rád bych také požádal, aby lidé pro výsledky do nemocnice nevolali. Pouze v případě nedoručení výsledků mohou kontaktovat laboratoř na e-mailové adrese covid@spadia.cz,“ vyzval ředitel.

Odběrné místo se nachází u nákladní brány mezi hlavním vchodem do nemocnice a městským parkovištěm. Jde o vstup pouze pro pěší z ulice U Nemocnice.