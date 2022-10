Právě v tomto roce došlo také k položení základního kamene ambiciózního projektu. Plány popohnal nedostatek lůžkových kapacit v nedalekých Hustopečích a Valticích. Dalších deset let pak trvalo, než se podařilo dokončit stavbu jednotlivých pavilonů. V porovnání s původními velkolepými plány je sice nakonec nemocnice se 419 lůžky kapacitně menší, ale i tak patří k největším v Jihomoravském kraji.

Těžkým obdobím si břeclavská nemocnice prošla v roce 2007, kdy čelila masovému odlivu personálu. Podle tehdejší ředitelky Janky Bambasové opustilo v té době nemocnici v důsledku akce Děkujeme, odcházíme, která cílila na nedostatečnou výši platů zdravotníků, téměř padesát procent lékařů.

Dnes je častým terčem kritiky ze strany části pacientů kvalita stravy v nemocnici. Nechybí ale ani pozitivní reakce. „Přístup doktorů a sestřiček si chválil každý, kdo tam se mnou v ležel. Ať už šlo o techniku, čistotu nebo jídlo, hodnotila bych vše velmi kladně,“ řekla Břeclavskému deníku například nedávná pacientka Lenka Kordulová. Zároveň dodala, že břeclavskou nemocnici upřednostňuje před hodonínskou.

Ke konci roku 2019 rozšířila nemocnice pod vedením současného ředitele Petra Baťky oddělení interní péče a celkový počet lůžek se tak vyšplhal na 419. O rok později pak uvedla do provozu magnetickou rezonanci, za kterou se do té doby museli pacienti dojíždět do Brna či Kyjova. „Aktuálně nás nejvíce trápí navýšení cen energií,“ sdělil včera Břeclavskému deníku Baťka.

Jak přiznal, přetrvávajícím problémem je i nedostatek zdravotnického personálu. Naopak na lepší časy se blýská z hlediska modernizace stravovacího provozu. Nemocnice už si podala žádost o dotaci.

ELIŠKA KORDULOVÁ

Ředitelé nemocnice



Jaroslav Daniel (do roku 1999)



Miloslav Janulík (1999 - 2003)



Vladimíra Danihelková (2004 - 2006)



Janka Bambasová (2007 - 2015)



Jiří Jurník (2015 - 2017)



Petr Baťka (od 2018)