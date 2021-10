Platit začne od pondělí 1. listopadu. „Výjimku mají návštěvy u dětských pacientů, třetí osoby u porodu a návštěvy u pacientů v terminálním stádiu onemocnění. Vše však po domluvě s ošetřujícím lékařem,“ zdůraznila mluvčí nemocnice Eliška Windová.

Zároveň také končí preventivní antigenní testování v nemocnici. Nově se bude testovat pouze metodou PCR, a to od pondělí do středy v časech od osmi do dvanácti hodin u indikovaných pacientů obvodního či odborného lékaře, případně přímo hygienickou stanicí.