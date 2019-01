Břeclavsko - Bond, James Bond. Legendární větu uslyší diváci dnes a zítra v břeclavském kině Koruna. Po oba dva dny tam totiž od osmi večer promítací plátno ovládne britský agent 007.

Nový snímek Skyfall je už třiadvacátou „bondovkou" v řadě. Podobně jako předchozí filmové hity navazuje na literární předlohy Iana Flamminga. Nechybí tak akční scény, cestování po celém světě ani elegance hlavního hrdiny a jeho „bondgirl".

Britský herec Daniel Craig si roli agenta s povolením zabíjet užívá už potřetí. Tentokrát čtyřiačtyřicetiletý Angličan svádí boj nejen s hlavním nepřítelem, ale i se sebou samým. Což se stává také hlavním tématem diskusí o nové „bondovce".

Blonďatý Bond vadil příznivcům Seana Conneryho a Rogera Moora už od jeho první role agenta 007 ve filmu Casino Royale před šesti lety. Přesto jej většina diváků v pokračování Quantum of Solace dva roky na to přijala.

Na režisérskou židli při Skyfall usedl uznávaný režisér Sam Mendes, autor uhrančivé Americké krásy či mafiánské Cesty do zapomnění. Není tak divu, že kultovní postavě s ustálenými vlastnostmi vtiskl nový rozměr.

Diváci, kritici i povrchní obdivovatelky Bondova vypracovaného těla se tak po uvedení Skyfall okamžitě začali přít, jestli v novém filmu tradiční tvář Bonda utrpěla, či získala.

V důsledku však novému filmu neupřou, že jde stále o skvělou zábavu. A to jak pro konzervativní příznivce Bonda před padesáti lety (opět přijede v Aston Martinu), tak pro filmové kritiky (psychologie postav) či Craigovy obdivovatelky (předvede své tělo).

Nepřeslechnutelnou se opět stala úvodní skladba k filmu. Mendes si totiž k natáčení povolal svého dvorního zvukaře Thomase Newmana. A ten vsadil na britskou zpěvačku, skladatelku a hvězdu v jednom, Adele.

Pokud by i tato kombinace byla málo, může do kina nalákat třeba to, že hlavního „záporáka" sehraje Španěl Javier Bardem. A Bondovu nadřízenou M, okolo níž se děj Skyfall točí od začátku do konce, už posedmé za sebou Judi Dench.