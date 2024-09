Nechoďte do lesů, zní z radnic na Břeclavsku. Hrozí pády stromů

/PŘEHLEDNĚ/ V okolí Mikulova a Břeclavi platí zákaz vstupu do lesů kvůli vysokému riziku pádu stromů. Lesní porosty jsou podmáčené a hrozí nebezpečí vyvracení stromů i na lesních cestách.

Kvůli vysokému riziku pádu stromů platí v okolí Mikulova od pondělí zákaz vstupu do lesů. Potrvá do 30. září, je však možné, že jej město prodlouží nebo naopak zkrátí. „Nevstupujte do podmáčených a zatopených lesů ani na lesní cesty. Nebezpečí pádu stromů trvá i v době, kdy deště ustanou. Proto zákaz platí od dnešního dne po dobu dvou týdnů,“ uvedli na facebookových stránkách města Mikulovští.

Riziko hrozí lidem i na lesních cestách, v podmáčených lesních oblastech již dochází k vyvracení stromů. „V současné době došlo vzhledem k vysokým srážkovým úhrnům k podmáčení lesních porostů a následně se očekává i zaplavení komplexů lesa v nivě řeky Dyje. Veřejnost může být ohrožena na zdraví a životech při vstupu a pohybu v podmáčených případně i zaplavených částech lesních porostů,“ stojí ve vyhlášce.

Vydat se tak místní nyní nemohou do lesů v katastrálních územích Bavory, Brod nad Dyjí, Dobré Pole, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov na Moravě, Milovice, Novosedly na Moravě, Nový Přerov, Pavlov u Dolních Věstonic, Perná a Sedlec u Mikulova. Za porušení zákazu může hrozit pokuta až sto tisíc korun.

Kvůli odlehčování řeky Moravy, které začalo v pondělí ve dvanáct hodin, je i v úseku Moravské Nové Vsi zákaz vstupu. „Nadále se odlehčuje voda z řeky Moravy do poldru Soutok stavidlem u Moravské Nové Vsi. Vyzýváme obyvatele k opatrnosti. Povodně doprovází jevy, kdy kvůli podmáčené půdě hrozí pády stromů nebo sesuvy půdy ve strmých svazích,“ upozornila mluvčí hejtmanství Alena Knotková.

Zákaz vstupů do lesů platí i v dalších obcích v okolí Břeclavi. „Lesy jsou podmáčené a vyvracejí se stromy. Pohyb po lesních cestách i v porostech teď není bezpečný,“ řekl ředitel Lesního závodu Židlochovice z Lesů ČR Miroslav Svoboda. Vstupovat do lesů zakázal břeclavský Městský úřad do 12. října.

Konkrétně tak zákaz platí kromě Moravské Nové Vsi také pro katastrální území Břeclav, Bulhary, Charvátská Nová Ves, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice na Moravě, Nejdek u Lednice, Nové Mlýny, Podivín, Poštorná, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec na Moravě a Zaječí. Opatření se týká i navštěvovaného Soutoku, polesí Tvrdonice a lužních částí polesí Valtice a Mikulov.