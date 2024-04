Unikly vám události posledních několika dnů na Břeclavsku? Nevadí. Připravili jsme pro vás přehled toho, co se psalo v Břeclavském deníku v posledním týdnu. Tak se podívejte.

Souhrn událostí na Břeclavsku: Účet za mrazy, protestující studenti i mlžné dělo. | Foto: Deník/Iva Haghofer

Hlavním tématem minulého týdne byly mrazy. Svaz vinařů vyčíslil škody způsobené mrazem na více jak dvě miliardy korun. Na jihu Moravy má být snížený výnos o třiadvacet procent.

Prezident Svazu vinařů Martin Chlad minulý pátek řekl, že škody po mrazech jsou katastrofální. „Takové nepamatujeme. Na Moravě ještě přibývají další škody po dnešních ranních mrazech. Budeme se určitě bavit o čísle, které se bude celkově blížit třiceti procentům poškození,“ řekl Chlad.

Účet za mrazy ve vinicích na jihu Moravy. Škody jsou přes dvě miliardy

O mrazech více řekl také vinař Jiří Maděřič z Moravského Žižkova. Ve Velkobílovické podoblasti se podle Maděřiče škody ve vinicích po pátečních mrazech ještě o deset procent oproti předchozímu týdnu navýšily. „Počítám, že třetina úrody bude pryč," řekl.

Mrazivé ráno ve vinicích? Jako při bitvě, říká vinař z Moravského Žižkova

Mrazy však způsobily vrásky na čele nejen vinařům, ale také například pěstitelům jahod. Zdeněk Jakubčík ze Šakvic redakci Deníku řekl, že má v pohotovosti speciální dělo, které nad porosty vytváří hustou mlhu. Ta má pomoci udržet teplotu a zabránit mrazu, aby květy poškodil.

Úrodu jahod v Šakvicích ochrání před mrazem speciální mlžné dělo

Do ulic Mikulova vyrazily minulý týden studenti Vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty brněnské Mendelovy univerzity a Střední vinařské školy z Valtic, kde blokovali přechod u kruhového objezdu. Svojí manifestací protestovali proti diskutovanému zavedení spotřební daně na tichá vína.

Studenti blokovali přechod v Mikulově. Nesouhlasí s daní na tichá vína

Obavy z D52 od Pohořelic k hranici sdíleli lidé na veřejném projednání v sále pohořelické radnice. Jednou z obyvatelek, která s ostatními nejistotu sdílela, byla třeba Irena Mitošinková z Nové Vsi. „Proč? Co jsme komu udělali? Když spím u dcery v Praze, je tam větší klid, než v Nové Vsi. Jak to bude vypadat za třicet let? Jaký provoz tam bude? ptala se žena na veřejném projednání s obavami vyššího provozu.

Obavy z D52 od Pohořelic k hranici: lidem vadí estakáda i chybějící odpočívka

Tvar patníku mají psí pisoáry, které jsou v Břeclavi součástí nového hřiště určeného právě pro psy. Areál nacházející se za domovem důchodců v části Stará Břeclav je oficiálně otevřený od neděle.

VIDEO: Nové hřiště pro psy v Břeclavi. Otevřené je od neděle, i se psími pisoáry