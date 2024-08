Na dva pětisetmetrové úseky bude už od příštího pondělí rozdělená silnice na průtahu Moravskou Novou Vsí. Provoz v úseku zhruba dvě stě metrů od křížení se silnicí první třídy číslo 55 spojující Břeclav s Hodonínem po křižovatku na Mikulčice budou až do prosince řídit semafory. Důvodem je oprava povrchu vozovky, kterou mají v plánu krajští silničáři.

MORAVSKÁ NOVÁ VES

Vrtnout do země by v Moravské Nové Vsi v části ulic Na Koncích, Na Rynku a Dolní měli dělníci už v pondělí 26. srpna. „Jde ještě o jeden z potornádových projektů. Opravovaný úsek v délce zhruba tisíc metrů začíná u cedule značící začátek obce na příjezdu od silnice číslo 55. A končí pak v křižovatce, která provoz svádí doleva na Mikulčice a doprava na Hrušky,“ přiblížil Libor Olšák, vedoucí investičního úseku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Opravovaná část cesty bude rozdělená na dva pětisetmetrové úseky. Provoz zde bude řízený kyvadlově na semafory. „Počítáme, že nás oprava vyjde na 17,3 milionu korun bez daně. Hotová by měla být 2. prosince,“ upřesnil Olšák.

KLOBOUKY U BRNA A MORKŮVKY

Před podpisem smlouvy se zhotovitelem je také projekt rekonstrukce silnice mezi Morkůvkami a Klobouky u Brna. „Jde o cestu v extravilánu mezi oběma sídly. Úsek měří přibližně 2,6 kilometru. Budeme zde částečně frézovat a vyrovnávat. Nejprve položíme vyrovnávací vrstvu, pak dojde na obrus,“ popsal vedoucí investic krajských silničářů.

Začít by s pracemi měli dělníci ještě v září. Zda bude cesta průjezdná s omezením, nebo naopak zcela uzavřená, ještě jasné není. Oprava by měla stát více jak deset milionů korun a hotová by měla být během dvou měsíců.

VELKÉ NĚMČICE A KŘEPICE

S mírným zpožděním pak začne rekonstrukce více jak kilometr dlouhého úseku silnice spojující Velké Němčice s Křepicemi. „Začít bychom měli v pondělí 9. září a skončit 6. října,“ konkretizoval Olšák.

V plánu je odfrézování asfaltu, lokální vysprávky a zalití trhlin včetně položení dvou asfaltových vrstev na spojovací postřiky. „Součástí stavby je pročištění stávajících příkop, výškové dopojení komunikací a sjezdů, zřízení nezpevněné krajnice, osazení směrových sloupků a zřízení vodorovného dopravního značení v plastu,“ popsal Olšák.

HUSTOPEČE

Nejspíš už v polovině září bude hotová rekonstrukce téměř kilometr dlouhého úseku silnice vedoucí z Hustopečí na Šakvice. Cestu na průtahu městem, která je v žalostném stavu, místní roky nazývají tankodromem a volají po její opravě.

„V termínu od 31. srpna do 6. září máme v plánu balit obrusnou vrstvu, laicky řečeno pokládat finální povrch. Předpokládáme, že v polovině měsíce by cesta už mohla být průjezdná. Samozřejmě ale bude záležet na tom, co nám dovolí počasí,“ podotkl vedoucí investic krajských silničářů.

LEDNICE

Ještě v září by pak měla být dokončená také oprava více jak 2,3 kilometru dlouhého úseku cesty třetí třídy vedoucí z břeclavské místní části Charvátská Nová Ves do Lednice. Vytížená silnice je zatím průjezdná jen s omezením. Provoz je zde vedený kyvadlově na semafory. „Nejpozději do konce září bychom měli mít hotovo,“ řekl Olšák.

ZAJEČÍ

Jediný otazník se tak vznáší nad cestou hrůzy u Zaječí. Rekonstrukce více jak čtyři kilometry dlouhého úseku, která výrazně zkomplikuje dopravu na průtahu obcí, se prozatím odkládá. Stavba, jež má vyjít na 162 milionů korun, měla přitom původně odstartovat už v červnu.

„Máme vysoutěženo, rozhodnuto a uplynula i odvolací lhůta. Nyní jsme před podpisem smlouvy o dílo. Jakmile budeme mít podepsáno, doladíme detaily a budeme se bavit o tom, zda a s čím ještě letos začít,“ nechal se slyšet Olšák.

Začít by se mohlo nejdříve v polovině září. A to pouze za předpokladu, že nakonec k zahájení stavby nedojde až příští rok na jaře, tedy na začátku další stavební sezony. „Budeme se o tom ještě bavit," naznačil Olšák.