Čtyři dospělí a tři děti, kteří do nemocnice dorazili kvůli přetrvávajícím zimnicím, teplotám a zvracení, už by podle všeho měli být v domácím ošetřování. Co jejich obtíže způsobilo, hygienici zatím netuší.

„Žádné nové případy už hlášeny nemáme. A pacienti už také v nemocnici nejsou. Na co však stále čekáme, jsou výsledky z laboratoře,“ řekl Deníku Martin Šles, ředitel odboru hygieny výživy z krajské hygienické stanice.

Případy podobného typu nejsou v letních měsících ničím nezvyklým. Mluvčí nemocnice Eliška Windová však podotkla, že takové množství lidí se stejnými potížemi v jejich zařízení běžně neošetřují. „Skutečně jde o nestandardní situaci, nicméně v létě se podobné věci dějí. Řešíváme ale spíše jen jednotky případů, nikoli tolik v jednom období,“ sdělila mluvčí.

Na základě upozornění ze zdravotnického zařízení, ale také na základě dalších podnětů od občanů zvenčí, dorazily v pondělí ráno na kontrolu provozovny pracovnice hygieny, aby zde odebraly hned několik vzorků. Ty putovaly na rozbor do laboratoří. „Nyní čekáme na výsledky. Věřím, že bychom je mohli mít do konce tohoto týdne,“ nastínil už v pondělí odpoledne Šles.