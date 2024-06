S příchodem léta začaly na jihu Moravy dozrávat po jahodách i plody třešní. Břeclavský deník přináší tipy, kam na samosběr třešní letos vyrazit a kolik za ně zaplatíte. Podívejte se.

Na Břeclavsku startují samosběry třešní. V některých sadech ale pomrzly. Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Lidé mohou vyrazit na samosběr už za pár dní do Velkých Bílovic nebo Krumvíře a Valtic. Někde však letošní úrodu poznamenaly silné jarní mrazy, a tak samosběr pěstitelé i ruší.

Od čtvrtka 6. června do pondělí 10. černa se tak mohou vždy lidé vydat na samosběr třešní od sedmi hodin ráno do pěti hodin večer do velkobílovického Ovocnářství Jansta, sad se nachází směrem na Velké Pavlovice. Jedno kilo třešní vyjde na sedmdesát korun. „Stromy jsou nízké, vše nasbíráte ze země. Místo bude označeno směrovkami,“ píše ovocnářství na své stránce.

Kam na samosběr třešní? Ovocnářství Jansta - Velké Bílovice

Domácí dům Krumvíř

Seva-Flora - Valtice

Oproti loňskému roku zde cenu za samosběr třešní nezvyšovali. Předchozí dva roky totiž úroda pomrzla. „Žádná konkrétní opatření proti mrazům jsme letos nedělali, příroda si poradila sama. Ale třeba meruňky mrazy letos odnesly víc,“ přibližuje Radek Jansta z ovocnářství, které čítá přibližně 450 stromů.

A pro třešně mohou zájemci zavítat t i do Krumvíře. Domácí dvůr Krumvíř nabízí kilo třešní za šedesát korun. Na samosběr je však potřeba se předem telefonicky domluvit. Pozor, do sadu mohou vstupovat pouze osoby starší deseti let.

Pálavská alej má zónu s herními prvky. Hotovo bylo za dva týdny



Nahrává se anketa ...

Také valtická firma Seva-Flora nabízí samosběr třešní, kilo vychází na čtyřicet korun. Ne všude však letos příroda nadělila bohatou úrodu. Například ve velkobílolovické rodinné firmě Ovoce Huták už koncem června oznámili, že letošní samosběr třešní a ani meruněk se konat nebude.

„Mrazy, které přišly koncem dubna, byly natolik silné, že nám zničily téměř veškerou úrodu. Dokonce nás lehce zasáhly i kroupy v Bílovicích,“ uvádí firma na svém facebookovém profilu.

Oprava silnice v Mikulově začne v neděli. Průjezdný bude pouze směr na Vídeň

A kdo chce spojit samosběr třešní s menším dobrodružstvím, může zkusit navštívit vytipovaná místa v regionu podle mapy Na ovoce, kde je možné si třešně nasbírat zdarma a zároveň bez porušení vlastnických práv. Tedy za předpokladu, že nezmrzly.

Vytipované stromy stojí třeba v Boleradicích, Krumvíři, u Moravského Žižkova nebo Ladné. Interaktivní mapu najdete ZDE.