/FOTO/ Zajímá vás, které události a témata hýbala v posledním týdnu Břeclavskem? Nestihli jste sledovat aktuální dění v regionu? Nevadí. Také tento týden jsme připravili souhrn událostí z posledního týdne Břeclavského deníku. Podívejte se.

Samosběr jahod v Šakvicích. | Foto: Deník/Iva Haghofer

Nizozemský diskontní řetězec s levným zbožím Action v sobotu 25. května ráno přivítal první nakupující v Břeclavi. Na ploše 697 metrů čtverečních je obslouží dvaadvacet zaměstnanců. Řetězec s levným zbožím rozšířil nabídku služeb nákupního centra Aventin Shopping Břeclav v Lidické ulici.

Action v Břeclavi otevírá. Zboží nabízí na téměř sedmi stech čtverečních plochy

Hokejová euforie zasáhla také Břeclavsko. O rozhodujícím čtvrtfinálovém utkání mezi českými borci a jejich protějšky ze Spojených států amerických budou lidé společně ve čtvrtek večer držet pěsti v barech, hospodách, nebo třeba na venkovních zahrádkách. V Krumvíři se fanoušci českého týmu sešli dokonce i na fotbalovém hřišti.

MS v hokeji 2024 živě. Hustopečský areál otevře fanouškům brány i v neděli

V Břeclavi je od předminulého týdne v provozu vůbec první automat na točenou zmrzlinu. Je součástí zmrzlinového stánku, který stojí naproti břeclavskému obchodnímu centru BřecLOVE. Na sladké osvěžení si tam lidé mohou zajít každý den od rána až do půlnoci.

O půlnoci na zmrzlinu? V Břeclavi ji vydává komunikativní automat. Podívejte se

Krásnější nebude u Apollónova chrámu jen louka a pláž, ale i přilehlý lesopark. Jeho obnovu a navrácení původního vzhledu mají v plánu Lesy České republiky, kterým park patří. Vzniknout má i nové odstavné parkoviště.

Lesníci obnoví lesopark u Apollónova chrámu. Nové bude i odstavné parkoviště

Do jahodového pole se po třídenní pauze ve čtvrtek opět vrhli sběrači v Šakvicích. Slunečné dopoledne přilákalo do areálu zemědělského družstva stovky lidí. Podle pěstitelů je jahod letos méně. O to jsou však plody kvalitnější.

Samosběr jahod 2024: Je jich méně a hůř dozrávají. Lidé si ale pochvalují chuť

Příběh moravských Chorvatů od jejich příchodu až po současnost mapuje zbrusu nová expozice v Chorvatském domě v Jevišovce na Mikulovsku. Poprvé si ji lidé prohlédnou už tuto sobotu o Noci muzeí. Těšit se mohou i na unikátní nahrávky moravské chorvatštiny z roku 1910.

Osudy moravských Chorvatů ožívají v Jevišovce. Tahákem jsou originální nahrávky