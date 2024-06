/FOTO/ Zajímá vás, které události a témata hýbaly v posledním týdnu Břeclavskem? Nestihli jste sledovat aktuální dění v regionu? Nevadí. I pro třetí červnový týden jsme připravili souhrn událostí z posledního týdne Břeclavského deníku. Podívejte se.

Úsměvná recese bavila lidi z Bořetic a širokého okolí. V poli naproti společnosti Lomax se ve směru od Velkých Pavlovic na Bořetice usídlili žraloci. Upozorňující cedule vyzývá k zákazu krmení. Povedený snímek s cedulí vyzývající kolemjdoucí k zákazu jejich krmení na sociální síť Facebook umístil Luďa Prát.

Novosedelské vinařství Vinofol bratrů Pavla a Richarda Foltýnových připravilo speciální limitovanou edici tří odrůd vín pro letošní fotbalové Euro. Za povedeným designem, kterému dominuje český lev, se skrývají Ryzlink rýnský, Hibernal a Rulandské šedé. V oběhu je při příležitosti Mistrovství Evropy ve fotbale tisícovka lahví na pouhé tři týdny.

Farnosti v Moravské Nové Vsi, Hruškách a Týnci budou mít od září nového kněze. Po deseti letech je opouští současný farář Marián Kalina. Před svým odchodem do Drnovic na Vyškovsku se pro Deník rozpovídal o sobě, o tom, po čem se mu bude stýskat, co si s sebou do nového působiště odnáší, ale také třeba o tom, jak lidi změnilo či nezměnilo tornádo.

V letošním ročníku soutěže Chléb roku zabodovalo Břeclavsko. Pekařství Křivka z Velkých Pavlovic se podařilo získat ocenění v kategorii Chléb mladých. „První emoci, co jsem cítil, byla hrdost. Nepopsatelná hrdost na celý tým pekařství,“ popsal výhru Petr Křivka.

Hrobka Dietrichsteinů patří rodině Mercedes Dietrichsteinové, potvrdil krajský soud v Brně. Město Mikulov tak neuspělo s odvoláním proti rozhodnutí okresního soudu v Břeclavi, který došel ke stejnému závěru loni na podzim.

Tři moravská vinařství slaví úspěch, z toho hned dvě z Břeclavska. V konkurenci osmnácti tisíc vzorků z celého světa získala zlaté medaile na britské vinařské soutěži Decanter World Wine Awards. „Je to radost, hned ze tří důvodů,“ řekl enolog Ondřej Tichý z oceněného mikulovského vinařství Volařík.

