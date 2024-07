Jižní Moravu zasáhly vedra. A nevyhýbají se ani Břeclavsku. Teploty přesahující hranici třiceti stupňů by měly trvat až do konce týdne, v regionu platí navíc ve středu výstraha Českého hydrometeorologického úřadu před velmi vysokými teplotami.

Mikulovský lom na Janičově vrchu

Ten, kdo zatouží po osvěžení u vodu, může vyrazit k mikulovskému lomu na Janičově vrchu. Pozor, kromě regulací nastavených správou Pálavy v areálu lomu není možné kouřit či vstupovat s domácími mazlíčky. Naopak vnášet mohou lidé jednorázové obaly, například PET lahve s pitím. Nově není možné se v lomu koupat bez plavek. Novinkou letošní sezóny je možnost odstavit kola v areálu lomu.

„Vyčlenil jsem zde místa ke stání tak, aby cyklisté měli svoje kola na dohled. Nabízíme tady k zapůjčení i lehátka, a stejně tak si mohou lidé i vyzkoušet a případně zakoupit ekologické opalovací krémy,“ vyprávěl správce lomu Radovan Popovský koncem června.

Za hodinu pobytu v lomu zaplatí lidé v době od devíti hodin od rána do sedmi do večera padesát korun. „Přijít se vykoupat mohou od šesti do devíti ráno zdarma. Stejně tak je zdarma i večerní koupání,“ dodal Popovský. Lom je přístupný čtyřiadvacet hodin denně, platí zde ovšem noční klid.

Krápníková jeskyně pod lenickým zámkem

A chladno bude také v Lednici. Konkrétně v krápníkové jeskyni, která se nachází pod místním zámkem. Umělá barokní jeskyně s názvem Grotta nabízí zájemcům prohlídku s průvodcem. Dospělí za ni zaplatí 120 korun. V létě je jeskyně otevřená sedm dní v týdnu od čtvrt na deset dopoledne do čtvrt na pět odpoledne. Lidé zde navíc mohou nyní zhlédnout výstavu Příběh amonit.

Ta návštěvníkům přiblíží dávné obyvatele prehistorických moří nebo třeba také to, jak ovlivňují chuť vína z vinic, jež byly založeny právě na zkamenělinách těchto vymřelých živočichů.

„Díky výstavě stylově umístěné právě zde v grottě pod zámkem se návštěvníci vydají tak trochu na cestu do pravěku. U vstupu se seznámí s hlavní postavou, amonitem, a posléze prochází grottou proti proudu času od čtvrtohor a skončí v druhohorách v období, kdy vládl mořím společně s dalšími živočichy,“ představil stručně expozici její autor a geolog Tomáš Kumpan z Ústavu geologických věd.

Ležácké sklepy zámeckého pivovaru v Břeclavi a vinné sklípky

Chladný únik nabízí také zámecký pivovar v Břeclavi. Jeho prohlídka zavede návštěvníky kromě varny a stáčírny i do ležáckých sklepů. Vstupné stojí 150 korun. Minimální počet osob na prohlídku je pět, maximum dvacet. Ale pozor, je potřeba se objednat minimálně jeden pracovní den předem.

Přečkat horka je možné i ve vinných sklípcích, které jsou rozeseté po celém regionu.

Samoobslužná zrmzlinárna v Břeclavi

K létu patří neodmyslitelně i sladké osvěžení v podobě kornoutu se zmrzlinou. A v Břeclavi mají od letoška příležitost nejen místní vyzkoušet unikátní samoobslužný automat na zmrzlinu, a to každý den od rána až do půlnoci.

Stroj je vyrobený na míru v Číně. S lidmi komunikuje v češtině a navádí každý jejich krok. Jakmile je zmrzlina hotová, vyzve zákazníka k jejímu vyjmutí. „Lidé si jen musejí přečíst jednoduchý návod. Stroj totiž potřebuje příkazy, aby zmrzlinu vydal. Platit se dá jak kartou, tak i v hotovosti. Jedna točená zmrzlina stojí pětatřicet korun,“ sdělila redaktorce Deníku majitelka zmrzlinového stánku Monika Dobešová.



